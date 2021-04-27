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В Госдуме усомнились, что Украина сможет победить Россию "за счет мозгов"
В Госдуме усомнились, что Украина сможет победить Россию "за счет мозгов"
Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание госсекретаря МИД Украины Александра Банькова, заявившего, что Киев может победить РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T23:11
2021-04-27T23:11
россия
мид украины
госдума рф
елена панина
украина
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание госсекретаря МИД Украины Александра Банькова, заявившего, что Киев может победить в информационной войне с Россией "за счет мозгов и креативности", усомнилась в этом, пояснив, что мозги у украинского чиновника едва ли есть, а креативность напоминает " внешнеполитическую клоунаду".Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков заявил, что Киев может победить в информационной войне с РФ за счет мозгов и креативности.Она добавила, что "вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, обеспечить мир на Донбассе, киевские власти начали срывать выполнение минских соглашений и мечтать о завоевании Донецка и Луганска". "Где же тут "мозги"?" - заметила парламентарий.Панина добавила, что под " креативностью "в Киеве, скорей всего, понимают "некую внешнеполитическую клоунаду, попытки артистично имитировать миролюбивые устремления, вводить в заблуждение мировое сообщество и собственных избирателей"."Такие действия не приведут ни к каким положительным результатам. Чем меньше будет такого "креатива", тем лучше для Украины", - констатировала Панина.
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россия, мид украины, госдума рф, елена панина, украина, в мире

В Госдуме усомнились, что Украина сможет победить Россию "за счет мозгов"

23:11 27.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание госсекретаря МИД Украины Александра Банькова, заявившего, что Киев может победить в информационной войне с Россией "за счет мозгов и креативности", усомнилась в этом, пояснив, что мозги у украинского чиновника едва ли есть, а креативность напоминает " внешнеполитическую клоунаду".
Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков заявил, что Киев может победить в информационной войне с РФ за счет мозгов и креативности.
"Если понимать под "мозгами" ответственность, интеллектуальный потенциал, то сам факт подобных заявлений говорит об их отсутствии у украинского чиновника, мечтающего "победить Россию", - отметила Панина.
Она добавила, что "вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, обеспечить мир на Донбассе, киевские власти начали срывать выполнение минских соглашений и мечтать о завоевании Донецка и Луганска". "Где же тут "мозги"?" - заметила парламентарий.
Панина добавила, что под " креативностью "в Киеве, скорей всего, понимают "некую внешнеполитическую клоунаду, попытки артистично имитировать миролюбивые устремления, вводить в заблуждение мировое сообщество и собственных избирателей".
"Такие действия не приведут ни к каким положительным результатам. Чем меньше будет такого "креатива", тем лучше для Украины", - констатировала Панина.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
13:08
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РоссияМИД УкраиныГосдума РФЕлена ПанинаУкраинаВ мире
 
 
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