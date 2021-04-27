В Госдуме усомнились, что Украина сможет победить Россию "за счет мозгов"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание госсекретаря МИД Украины Александра Банькова, заявившего, что Киев может победить в информационной войне с Россией "за счет мозгов и креативности", усомнилась в этом, пояснив, что мозги у украинского чиновника едва ли есть, а креативность напоминает " внешнеполитическую клоунаду".
Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков заявил, что Киев может победить в информационной войне с РФ за счет мозгов и креативности.
"Если понимать под "мозгами" ответственность, интеллектуальный потенциал, то сам факт подобных заявлений говорит об их отсутствии у украинского чиновника, мечтающего "победить Россию", - отметила Панина.
Она добавила, что "вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, обеспечить мир на Донбассе, киевские власти начали срывать выполнение минских соглашений и мечтать о завоевании Донецка и Луганска". "Где же тут "мозги"?" - заметила парламентарий.
Панина добавила, что под " креативностью "в Киеве, скорей всего, понимают "некую внешнеполитическую клоунаду, попытки артистично имитировать миролюбивые устремления, вводить в заблуждение мировое сообщество и собственных избирателей".
"Такие действия не приведут ни к каким положительным результатам. Чем меньше будет такого "креатива", тем лучше для Украины", - констатировала Панина.