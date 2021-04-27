https://ria.ru/20210427/most-1730110288.html

Ледоход не повлиял на возведение моста через Зею, заявил глава Приамурья

Ледоход не повлиял на возведение моста через Зею, заявил глава Приамурья

Строительство нового моста через реку Зея в Благовещенске, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, идёт по графику, ледоход не мешает процессу,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:41

2021-04-27T11:41

2021-04-27T11:41

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Строительство нового моста через реку Зея в Благовещенске, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, идёт по графику, ледоход не мешает процессу, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава Приамурья уточнил, что реки региона начали освобождаться ото льда с прошлой недели."Строительство Зейского моста идёт по проекту, все возможные риски или климатические особенности региона были учтены проектировщиками. Строители были готовы к ледоходу, следили за прогнозом, все необходимые работы были выполнены заранее, в дальнейшем строители будут вести работы уже непосредственно в русле реки с плавсредств. Отклонений от графика нет", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Приамурья.Губернатор Амурской области в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрено 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что повреждённый мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Строительство нового мостового перехода позволит разгрузить существующий мост, расположенный выше по течению реки, на 40-60%. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта – 9 километров, из них два – мостовая часть и семь километров – подходы.Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.

https://ria.ru/20210422/ledokhod-1729405453.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, общество, происшествия