https://ria.ru/20210427/more-1730087508.html

США направили патрульный катер в Черное море

США направили патрульный катер в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США класса "Гамильтон" направился в Черное море. Об этом говорится в сообщении 6-го флота в Twitter. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:24

2021-04-27T09:24

2021-04-27T11:57

черное море

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны США класса "Гамильтон" направился в Черное море. Об этом говорится в сообщении 6-го флота в Twitter.Катер будет работать с союзниками НАТО и партнерами в регионе.Ранее сообщалось о планах ВМС отправить в акваторию два корабля — "Дональд Кук" и "Рузвельт". Они должны были находиться там примерно с 14-15 апреля по 5-6 мая. Позже Вашингтон отказался от этого из-за опасений "эскалации между Москвой и Киевом".Британские СМИ также анонсировали заход в регион ударной группы флота. В Минобороны королевства пояснили, что размещают корабли у берегов Украины в знак солидарности с ее властями в противостоянии с Россией. Ведомство также заявило, что суда будут участвовать в маневрах НАТО и поддерживать операции альянса.Российские МИД и Минобороны расценивают эти действия как провокации и наращивание военного присутствия у южных и западных границ страны.С 24 апреля Минобороны закрыло для иностранных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. В регионе проходят учения.Ограничение будет действовать по 31 октября. На это время будут недоступны участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма.Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.В то же время это решение возмутило Киев и страны НАТО, которые посчитали эти действия "неспровоцированной эскалацией" и созданием препятствий работе украинских портов в Азовском море. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями и что ограничений для торгового судоходства власти не вводили.

https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html

https://ria.ru/20210416/pentagon-1728661509.html

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, сша, в мире