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США направили патрульный катер в Черное море
США направили патрульный катер в Черное море
Патрульный катер береговой охраны США класса "Гамильтон" направился в Черное море. Об этом говорится в сообщении 6-го флота в Twitter. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:24
2021-04-27T11:57
черное море
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны США класса "Гамильтон" направился в Черное море. Об этом говорится в сообщении 6-го флота в Twitter.Катер будет работать с союзниками НАТО и партнерами в регионе.Ранее сообщалось о планах ВМС отправить в акваторию два корабля — "Дональд Кук" и "Рузвельт". Они должны были находиться там примерно с 14-15 апреля по 5-6 мая. Позже Вашингтон отказался от этого из-за опасений "эскалации между Москвой и Киевом".Британские СМИ также анонсировали заход в регион ударной группы флота. В Минобороны королевства пояснили, что размещают корабли у берегов Украины в знак солидарности с ее властями в противостоянии с Россией. Ведомство также заявило, что суда будут участвовать в маневрах НАТО и поддерживать операции альянса.Российские МИД и Минобороны расценивают эти действия как провокации и наращивание военного присутствия у южных и западных границ страны.С 24 апреля Минобороны закрыло для иностранных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. В регионе проходят учения.Ограничение будет действовать по 31 октября. На это время будут недоступны участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма.Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.В то же время это решение возмутило Киев и страны НАТО, которые посчитали эти действия "неспровоцированной эскалацией" и созданием препятствий работе украинских портов в Азовском море. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями и что ограничений для торгового судоходства власти не вводили.
https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html
https://ria.ru/20210416/pentagon-1728661509.html
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черное море, сша, в мире

США направили патрульный катер в Черное море

09:24 27.04.2021 (обновлено: 11:57 27.04.2021)
 
© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны США класса "Гамильтон" направился в Черное море. Об этом говорится в сообщении 6-го флота в Twitter.
Катер будет работать с союзниками НАТО и партнерами в регионе.
Ранее сообщалось о планах ВМС отправить в акваторию два корабля — "Дональд Кук" и "Рузвельт". Они должны были находиться там примерно с 14-15 апреля по 5-6 мая. Позже Вашингтон отказался от этого из-за опасений "эскалации между Москвой и Киевом".
Британские СМИ также анонсировали заход в регион ударной группы флота. В Минобороны королевства пояснили, что размещают корабли у берегов Украины в знак солидарности с ее властями в противостоянии с Россией. Ведомство также заявило, что суда будут участвовать в маневрах НАТО и поддерживать операции альянса.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 16:13
Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море
Российские МИД и Минобороны расценивают эти действия как провокации и наращивание военного присутствия у южных и западных границ страны.
С 24 апреля Минобороны закрыло для иностранных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. В регионе проходят учения.
Ограничение будет действовать по 31 октября. На это время будут недоступны участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма.
Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.
В то же время это решение возмутило Киев и страны НАТО, которые посчитали эти действия "неспровоцированной эскалацией" и созданием препятствий работе украинских портов в Азовском море. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями и что ограничений для торгового судоходства власти не вводили.
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 21:56
США призвали Россию "прекратить угрозы" иностранным судам в Черном море
 
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