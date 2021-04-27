https://ria.ru/20210427/more-1730076675.html

В Крыму отвергли претензии ФРГ по закрытию Россией части Черного моря

В Крыму отвергли претензии ФРГ по закрытию Россией части Черного моря

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал МИД Германии не делать скоропалительных и... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:34

2021-04-27T06:34

2021-04-27T12:00

россия

германия

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал МИД Германии не делать скоропалительных и непродуманных заявлений относительно закрытия Россией части акватории Черного моря.Ранее немецкое ведомство заявило, что считает эти действия нарушением международного права.По его словам, Россия вправе принимать любые решения в своих территориальных водах.Как следует из бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, Россия на время учений в регионе закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района.Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября. На это время будут недоступны для прохода участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

https://ria.ru/20210426/vyzov-1730026904.html

https://ria.ru/20210423/destabilizatsiya-1729684566.html

россия

германия

республика крым

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россия, германия, республика крым, в мире