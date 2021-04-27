В Крыму отвергли претензии ФРГ по закрытию Россией части Черного моря
06:34 27.04.2021 (обновлено: 12:00 27.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал МИД Германии не делать скоропалительных и непродуманных заявлений относительно закрытия Россией части акватории Черного моря.
Ранее немецкое ведомство заявило, что считает эти действия нарушением международного права.
"Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий. Поэтому внимательно, господа, изучайте официальные заявления, а заодно и нормы <...> и не делайте впредь скоропалительных и непродуманных заявлений", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Россия вправе принимать любые решения в своих территориальных водах.
Как следует из бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, Россия на время учений в регионе закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района.
Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября. На это время будут недоступны для прохода участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.