Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/minprosvescheniya-1730159091.html
Учебники истории предстоит "донастроить", заявили в Минпросвещения
Учебники истории предстоит "донастроить", заявили в Минпросвещения
Учебники по отечественной истории предстоит "донастроить" и внести в них новые данные, полученные, в том числе, из рассекреченных архивных документов, сказала... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:16
2021-04-27T15:16
россия
сергей кравцов
владимир путин
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/106041/25/1060412545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba10f53dbb470c3681770fcdedd95ae3.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Учебники по отечественной истории предстоит "донастроить" и внести в них новые данные, полученные, в том числе, из рассекреченных архивных документов, сказала журналистам замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова.В Калининграде во вторник в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности" открылась выставка уникальных рассекреченных материалов и конференция, посвященные геноциду советского населения на территории бывшей Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Проект "Без срока давности" реализуется по поручению президента России и включает в себя работу с архивами, полевые поисковые и разведывательные работы. Он направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны."Возможно, требуются какие-то донастройки, чтобы те моменты, которые когда-то были нам недоступны, а в проекте "Без срока давности" ключевую роль играют архивы, но документы не всегда были доступны, и сейчас нам предстоит дополнительная работа, потому как те результаты, которые вне срока давности мы получили, ту огромную исследовательскую работу, которую провели наши историки, ученые, архивисты, чтобы ее аккуратно внести в рамках школьного предмета по истории", - добавила Толстикова.Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены."Президент обратил внимание на то, что некоторые моменты, которые с точки зрения гуманизма не так четко отражены в некоторых учебниках, в каких-то даже пропущены, к сожалению. Министр просвещения РФ уже дал соответствующие поручения, в настоящее время абсолютно все учебники по истории и в школе, и на уровне СПО (среднего профессионального образования) будут проанализированы еще раз на соответствие историко-культурному стандарту", - сказала Толстикова.Она отметила, что недавно была утверждена концепция преподавания отечественной истории в школе, но поскольку архивные материалы постепенно рассекречиваются, есть необходимость внести дополнения в существующие учебные материалы.
https://ria.ru/20210427/uchebniki-1730158471.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
2021-04-27T15:16
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/106041/25/1060412545_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_490848216688a9ed85f16dc46ce62c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей кравцов, владимир путин, калининград, общество

Учебники истории предстоит "донастроить", заявили в Минпросвещения

15:16 27.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Учебники по отечественной истории предстоит "донастроить" и внести в них новые данные, полученные, в том числе, из рассекреченных архивных документов, сказала журналистам замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова.
В Калининграде во вторник в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности" открылась выставка уникальных рассекреченных материалов и конференция, посвященные геноциду советского населения на территории бывшей Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Проект "Без срока давности" реализуется по поручению президента России и включает в себя работу с архивами, полевые поисковые и разведывательные работы. Он направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.
"Возможно, требуются какие-то донастройки, чтобы те моменты, которые когда-то были нам недоступны, а в проекте "Без срока давности" ключевую роль играют архивы, но документы не всегда были доступны, и сейчас нам предстоит дополнительная работа, потому как те результаты, которые вне срока давности мы получили, ту огромную исследовательскую работу, которую провели наши историки, ученые, архивисты, чтобы ее аккуратно внести в рамках школьного предмета по истории", - добавила Толстикова.
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
"Президент обратил внимание на то, что некоторые моменты, которые с точки зрения гуманизма не так четко отражены в некоторых учебниках, в каких-то даже пропущены, к сожалению. Министр просвещения РФ уже дал соответствующие поручения, в настоящее время абсолютно все учебники по истории и в школе, и на уровне СПО (среднего профессионального образования) будут проанализированы еще раз на соответствие историко-культурному стандарту", - сказала Толстикова.
Она отметила, что недавно была утверждена концепция преподавания отечественной истории в школе, но поскольку архивные материалы постепенно рассекречиваются, есть необходимость внести дополнения в существующие учебные материалы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 15:13
Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинКалининградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния