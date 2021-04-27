https://ria.ru/20210427/minprosvescheniya-1730159091.html

Учебники истории предстоит "донастроить", заявили в Минпросвещения

Учебники истории предстоит "донастроить", заявили в Минпросвещения

Учебники по отечественной истории предстоит "донастроить" и внести в них новые данные, полученные, в том числе, из рассекреченных архивных документов, сказала... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:16

2021-04-27T15:16

2021-04-27T15:16

россия

сергей кравцов

владимир путин

калининград

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/106041/25/1060412545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba10f53dbb470c3681770fcdedd95ae3.jpg

КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Учебники по отечественной истории предстоит "донастроить" и внести в них новые данные, полученные, в том числе, из рассекреченных архивных документов, сказала журналистам замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова.В Калининграде во вторник в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности" открылась выставка уникальных рассекреченных материалов и конференция, посвященные геноциду советского населения на территории бывшей Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Проект "Без срока давности" реализуется по поручению президента России и включает в себя работу с архивами, полевые поисковые и разведывательные работы. Он направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны."Возможно, требуются какие-то донастройки, чтобы те моменты, которые когда-то были нам недоступны, а в проекте "Без срока давности" ключевую роль играют архивы, но документы не всегда были доступны, и сейчас нам предстоит дополнительная работа, потому как те результаты, которые вне срока давности мы получили, ту огромную исследовательскую работу, которую провели наши историки, ученые, архивисты, чтобы ее аккуратно внести в рамках школьного предмета по истории", - добавила Толстикова.Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены."Президент обратил внимание на то, что некоторые моменты, которые с точки зрения гуманизма не так четко отражены в некоторых учебниках, в каких-то даже пропущены, к сожалению. Министр просвещения РФ уже дал соответствующие поручения, в настоящее время абсолютно все учебники по истории и в школе, и на уровне СПО (среднего профессионального образования) будут проанализированы еще раз на соответствие историко-культурному стандарту", - сказала Толстикова.Она отметила, что недавно была утверждена концепция преподавания отечественной истории в школе, но поскольку архивные материалы постепенно рассекречиваются, есть необходимость внести дополнения в существующие учебные материалы.

https://ria.ru/20210427/uchebniki-1730158471.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас". 2021-04-27T15:16 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кравцов, владимир путин, калининград, общество