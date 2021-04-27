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"Нас просто уничтожат". Пентагон обнаружил уязвимость в безопасности США
"Нас просто уничтожат". Пентагон обнаружил уязвимость в безопасности США
Россия и Китай серьезно опережают США в области стратегических вооружений. Этот неприятный для Пентагона вывод на днях озвучил глава американского... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:00
2021-04-27T07:59
b-21 (стратегический бомбардировщик)
b-52
сармат (ракета)
ракетные войска стратегического назначения
northrop grumman
министерство обороны сша
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Россия и Китай серьезно опережают США в области стратегических вооружений. Этот неприятный для Пентагона вывод на днях озвучил глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардc. Выступая на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил, он признался, что Вашингтон больше не может сдерживать Москву и Пекин "реликтами холодной войны" — межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III.Устаревшие ракетыУ Пентагона сегодня около 450 межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III. Других МБР наземного базирования у США нет.Адмирал Чарльз Ричардc прав: "Минитмены" — реликт холодной войны, первые ракеты встали на боевое дежурство более полувека назад. В распоряжении стратегического командования были и более мощные МБР — тяжелые LGM-118A Peacekeeper, способные нести по десять боевых блоков мощностью 300 килотонн каждая. Однако их ликвидировали по договору СНВ-2. С тех пор американцы занимались лишь модернизацией отдельных компонентов Minuteman III."Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020-2030-х? — задается вопросом адмирал Ричардс. — Многие механизмы и детали этих ракет больше не изготавливают. Никто не знает, как их делать. Они устарели, компаниям невыгодно прилагать усилия для того, чтобы возобновить производство. Нам нужны эффективные системы вооружения, которые действительно доберутся до цели". В США есть проекты МБР на замену Minuteman III. В рамках программы GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent, "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования") 8 сентября прошлого года командование ВВС поручило разработку новых ракет концерну Northrop Grumman, получившему на это из бюджета 13 миллиардов долларов. А общие затраты на перевооружение приблизятся к 95 миллиардам долларов.Замена "ветерану"Эти ракеты должны встать на боевое дежурство в конце этого десятилетия и служить вплоть до 2080-го. Сведений о них пока немного. Известно, что массогабаритные характеристики — примерно как у Minuteman III, поскольку существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не планируют. GBSD — трехступенчатая твердотопливная, ее дальность — не менее 15 тысяч километров. Такую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, в разработке задействуют самую современную элементную базу, точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.Перспективные ракеты оснастят термоядерными боевыми блоками W87 mod 1 мощностью 475 килотонн. Сколько поместится на одну МБР, пока неизвестно. Места базирования не изменятся. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС США: Уоррен (штат Вайоминг), Мальмстрем (штат Монтана) и Майнот (штат Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. По планам Пентагона, первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2027-м, а полностью заменят предшественников к 2036-му.Надо сказать, что некоторые американские законодатели считают наземную компоненту ядерной триады США малозначительной. По их мнению, для стратегического сдерживания вполне достаточно дальних бомбардировщиков B-52 и B-2 (и перспективных B-21), а также атомных подводных лодок класса Ohio и разрабатываемых АПЛ типа Columbia. Адмирал Чарльз Ричардс с этим категорически не согласен и последовательно выступает в сенате за увеличение финансирования программы GBSD. Догнать РоссиюДело в том, что с дальними бомбардировщиками и стратегическими АПЛ у Пентагона тоже не все гладко.У США порядка 70 B-52 Stratofortress, способных нести ядерные ракеты, а также 20 ракетоносцев-"невидимок" B-2 Spirit. Флот из 62 самолетов B-1 Lancer после окончания холодной войны переоборудовали под обычное вооружение. Кроме того, по оценкам Пентагона, полностью боеготовы лишь несколько машин этого типа, поскольку B-1 активно применялись в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и в значительной мере исчерпали свой ресурс.В ВМС США 18 стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio, на каждом — 24 ракеты Trident II. Глава стратегического командования уверен: этого недостаточно для эффективного противодействия России и Китаю."Ядерная триада неэффективна, если хотя бы один из ее компонентов небоеспособен", — констатировал Ричардс. По его словам, без современных, мощных и надежных МБР шахтного базирования США рискуют проиграть третью мировую войну. Он подчеркнул, что Россия за последние десятилетия на 80 процентов модернизировала арсенал межконтинентальных ракет шахтного базирования, в то время как в США занимались исключительно "косметическим ремонтом".Действительно, Москва серьезно опережает Вашингтон в области стратегических вооружений. Как сообщил 21 апреля Владимир Путин, уже в 2022-м на боевое дежурство заступит первый полк с МБР "Сармат". Каждая такая ракета способна забросить более десяти боевых блоков на 16-18 тысяч километров и оснащена средствами преодоления как существующих, так и перспективных систем ПРО. Кроме того, на вооружение РВСН приняли МБР с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард", меняющими траекторию полета, что затрудняет перехват.При этом даже МБР, уже стоящие на боевом дежурстве, значительно превосходят по боевым возможностям американские Minuteman III. Так, одна РС-24 "Ярс" готова доставить на территорию противника от трех до десяти боевых блоков мощностью от 150 до 500 килотонн, в то время как единственная МБР стратегических сил США — лишь три по 300 килотонн.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/raketa-1582313316.html
https://ria.ru/20210421/sarmat-1729275385.html
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b-21 (стратегический бомбардировщик), b-52, сармат (ракета), ракетные войска стратегического назначения, northrop grumman, министерство обороны сша, владимир путин, сша, безопасность

"Нас просто уничтожат". Пентагон обнаружил уязвимость в безопасности США

08:00 27.04.2021
 
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Россия и Китай серьезно опережают США в области стратегических вооружений. Этот неприятный для Пентагона вывод на днях озвучил глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардc. Выступая на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил, он признался, что Вашингтон больше не может сдерживать Москву и Пекин "реликтами холодной войны" — межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III.

Устаревшие ракеты

У Пентагона сегодня около 450 межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III. Других МБР наземного базирования у США нет.
Адмирал Чарльз Ричардc прав: "Минитмены" — реликт холодной войны, первые ракеты встали на боевое дежурство более полувека назад. В распоряжении стратегического командования были и более мощные МБР — тяжелые LGM-118A Peacekeeper, способные нести по десять боевых блоков мощностью 300 килотонн каждая. Однако их ликвидировали по договору СНВ-2. С тех пор американцы занимались лишь модернизацией отдельных компонентов Minuteman III.
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
"Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020-2030-х? — задается вопросом адмирал Ричардс. — Многие механизмы и детали этих ракет больше не изготавливают. Никто не знает, как их делать. Они устарели, компаниям невыгодно прилагать усилия для того, чтобы возобновить производство. Нам нужны эффективные системы вооружения, которые действительно доберутся до цели".
В США есть проекты МБР на замену Minuteman III. В рамках программы GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent, "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования") 8 сентября прошлого года командование ВВС поручило разработку новых ракет концерну Northrop Grumman, получившему на это из бюджета 13 миллиардов долларов. А общие затраты на перевооружение приблизятся к 95 миллиардам долларов.

Замена "ветерану"

Эти ракеты должны встать на боевое дежурство в конце этого десятилетия и служить вплоть до 2080-го. Сведений о них пока немного. Известно, что массогабаритные характеристики — примерно как у Minuteman III, поскольку существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не планируют. GBSD — трехступенчатая твердотопливная, ее дальность — не менее 15 тысяч километров. Такую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, в разработке задействуют самую современную элементную базу, точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 16:29Сказано в эфире
Военный эксперт: время для испытания Minuteman III США выбрали неслучайноСША провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев рассказал, о чем говорят эти испытания.
Перспективные ракеты оснастят термоядерными боевыми блоками W87 mod 1 мощностью 475 килотонн. Сколько поместится на одну МБР, пока неизвестно. Места базирования не изменятся. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС США: Уоррен (штат Вайоминг), Мальмстрем (штат Монтана) и Майнот (штат Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. По планам Пентагона, первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2027-м, а полностью заменят предшественников к 2036-му.
Надо сказать, что некоторые американские законодатели считают наземную компоненту ядерной триады США малозначительной. По их мнению, для стратегического сдерживания вполне достаточно дальних бомбардировщиков B-52 и B-2 (и перспективных B-21), а также атомных подводных лодок класса Ohio и разрабатываемых АПЛ типа Columbia. Адмирал Чарльз Ричардс с этим категорически не согласен и последовательно выступает в сенате за увеличение финансирования программы GBSD.

Догнать Россию

Дело в том, что с дальними бомбардировщиками и стратегическими АПЛ у Пентагона тоже не все гладко.
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel PuczkoСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel Puczko
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
У США порядка 70 B-52 Stratofortress, способных нести ядерные ракеты, а также 20 ракетоносцев-"невидимок" B-2 Spirit. Флот из 62 самолетов B-1 Lancer после окончания холодной войны переоборудовали под обычное вооружение. Кроме того, по оценкам Пентагона, полностью боеготовы лишь несколько машин этого типа, поскольку B-1 активно применялись в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и в значительной мере исчерпали свой ресурс.
В ВМС США 18 стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio, на каждом — 24 ракеты Trident II. Глава стратегического командования уверен: этого недостаточно для эффективного противодействия России и Китаю.
© AP Photo / Ahn Young-joonПодводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
"Ядерная триада неэффективна, если хотя бы один из ее компонентов небоеспособен", — констатировал Ричардс. По его словам, без современных, мощных и надежных МБР шахтного базирования США рискуют проиграть третью мировую войну. Он подчеркнул, что Россия за последние десятилетия на 80 процентов модернизировала арсенал межконтинентальных ракет шахтного базирования, в то время как в США занимались исключительно "косметическим ремонтом".
Действительно, Москва серьезно опережает Вашингтон в области стратегических вооружений. Как сообщил 21 апреля Владимир Путин, уже в 2022-м на боевое дежурство заступит первый полк с МБР "Сармат". Каждая такая ракета способна забросить более десяти боевых блоков на 16-18 тысяч километров и оснащена средствами преодоления как существующих, так и перспективных систем ПРО. Кроме того, на вооружение РВСН приняли МБР с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард", меняющими траекторию полета, что затрудняет перехват.
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 13:33
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
При этом даже МБР, уже стоящие на боевом дежурстве, значительно превосходят по боевым возможностям американские Minuteman III. Так, одна РС-24 "Ярс" готова доставить на территорию противника от трех до десяти боевых блоков мощностью от 150 до 500 килотонн, в то время как единственная МБР стратегических сил США — лишь три по 300 килотонн.
 
B-21 (стратегический бомбардировщик)B-52Сармат (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияNorthrop GrummanМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСШАБезопасность
 
 
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