https://ria.ru/20210427/metro-1730162094.html

Пьяный мужчина ранил подростка ножом в московском метро

Пьяный мужчина ранил подростка ножом в московском метро

Нетрезвый мужчина на станции "Боровицкая" московского метро в ходе конфликта ранил подростка, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:32

2021-04-27T15:32

2021-04-27T15:40

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина на станции "Боровицкая" московского метро в ходе конфликта ранил подростка, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ("серой" – ред.) линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ранил подростка ножом в области шеи и грудной клетки. По словам Ивановой, юноша оказал активное сопротивление мужчине, в настоящее время он (подросток – ред.) находится в больнице."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство"... По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказала она.По словам Ивановой, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210425/metro-1729863573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, московский метрополитен, происшествия