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Пьяный мужчина ранил подростка ножом в московском метро
Пьяный мужчина ранил подростка ножом в московском метро
Нетрезвый мужчина на станции "Боровицкая" московского метро в ходе конфликта ранил подростка, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:32
2021-04-27T15:40
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина на станции "Боровицкая" московского метро в ходе конфликта ранил подростка, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ("серой" – ред.) линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ранил подростка ножом в области шеи и грудной клетки. По словам Ивановой, юноша оказал активное сопротивление мужчине, в настоящее время он (подросток – ред.) находится в больнице."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство"... По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказала она.По словам Ивановой, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, московский метрополитен, происшествия

Пьяный мужчина ранил подростка ножом в московском метро

15:32 27.04.2021 (обновлено: 15:40 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в защитной маске на станции метро "Тверская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции в защитной маске на станции метро Тверская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина на станции "Боровицкая" московского метро в ходе конфликта ранил подростка, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ("серой" – ред.) линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ранил подростка ножом в области шеи и грудной клетки. По словам Ивановой, юноша оказал активное сопротивление мужчине, в настоящее время он (подросток – ред.) находится в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство"... По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказала она.
По словам Ивановой, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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