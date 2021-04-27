https://ria.ru/20210427/melnichenko-1730223959.html

Мельниченко собрал бизнесменов в губернаторский совет по инвестициям

Мельниченко собрал бизнесменов в губернаторский совет по инвестициям

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сформировал из представителей бизнес-сообщества совет по инновациям и инвестициям, который займется... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:26

2021-04-27T21:26

2021-04-27T21:26

пензенская область

олег мельниченко

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 27 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сформировал из представителей бизнес-сообщества совет по инновациям и инвестициям, который займется выработкой решений для успешной реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.Мельниченко в своей первой речи в качестве врио губернатора 27 марта заявил о решении создать совет по инновациям и инвестициям, которому предоставят право на экспертизу всех инвестиционных проектов в области."Отчасти это новый подход, попытка создать консультативный орган (совет – ред.) с представителями пензенских деловых кругов для того, чтобы можно было обсуждать самую различную проблематику, связанную с инвестиционным климатом, планами по развитию нашего региона… Конструкция этого органа выстраивалась сознательно таким образом, чтобы это был именно консультативный совет делового сообщества при губернаторе, в котором нет чиновников. Поэтому в состав совета не вошел ни один представитель из органов государственной власти, а вошли только люди из деловых кругов", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Врио губернатора во вторник на первом заседании совета по инновациям и инвестициям отметил, что новый консультативный орган имеет механизмы реального влияния на деятельность власти."Положение (о совете) мы старались сделать максимально комфортным для представителей бизнеса, чтобы это не был орган чисто протокольный, а были заложены механизмы реального влияния на деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, возможность выработки экспертных решений, рассмотрения проектов, заслушивания, в том числе должностных лиц, представителей органов госвласти по перечню определенных вопросов", - заявил Мельниченко.Уточняется, что согласно положению, среди задач совета значатся разработка стратегических инвестиционных инициатив, подготовка законодательных инициатив по улучшению делового климата и инвестиционной среды, выработка решений для успешной реализации инвестпроектов, а также повышение эффективности работы органов исполнительной власти по взаимодействию с инвесторами.В пресс-службе отметили, что в состав совета вошли руководители предприятий промышленной сферы и сельскохозяйственной отрасли, организаций строительства, торговли, туристической индустрии, средств массовой информации, а также в него включены представители научного, педагогического сообщества и общественных объединений.

https://ria.ru/20210423/shkola-1729718643.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, пензенская область, экономика