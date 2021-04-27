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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210427/melnichenko-1730223959.html
Мельниченко собрал бизнесменов в губернаторский совет по инвестициям
Мельниченко собрал бизнесменов в губернаторский совет по инвестициям
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сформировал из представителей бизнес-сообщества совет по инновациям и инвестициям, который займется... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:26
2021-04-27T21:26
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 27 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сформировал из представителей бизнес-сообщества совет по инновациям и инвестициям, который займется выработкой решений для успешной реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.Мельниченко в своей первой речи в качестве врио губернатора 27 марта заявил о решении создать совет по инновациям и инвестициям, которому предоставят право на экспертизу всех инвестиционных проектов в области."Отчасти это новый подход, попытка создать консультативный орган (совет – ред.) с представителями пензенских деловых кругов для того, чтобы можно было обсуждать самую различную проблематику, связанную с инвестиционным климатом, планами по развитию нашего региона… Конструкция этого органа выстраивалась сознательно таким образом, чтобы это был именно консультативный совет делового сообщества при губернаторе, в котором нет чиновников. Поэтому в состав совета не вошел ни один представитель из органов государственной власти, а вошли только люди из деловых кругов", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Врио губернатора во вторник на первом заседании совета по инновациям и инвестициям отметил, что новый консультативный орган имеет механизмы реального влияния на деятельность власти."Положение (о совете) мы старались сделать максимально комфортным для представителей бизнеса, чтобы это не был орган чисто протокольный, а были заложены механизмы реального влияния на деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, возможность выработки экспертных решений, рассмотрения проектов, заслушивания, в том числе должностных лиц, представителей органов госвласти по перечню определенных вопросов", - заявил Мельниченко.Уточняется, что согласно положению, среди задач совета значатся разработка стратегических инвестиционных инициатив, подготовка законодательных инициатив по улучшению делового климата и инвестиционной среды, выработка решений для успешной реализации инвестпроектов, а также повышение эффективности работы органов исполнительной власти по взаимодействию с инвесторами.В пресс-службе отметили, что в состав совета вошли руководители предприятий промышленной сферы и сельскохозяйственной отрасли, организаций строительства, торговли, туристической индустрии, средств массовой информации, а также в него включены представители научного, педагогического сообщества и общественных объединений.
https://ria.ru/20210423/shkola-1729718643.html
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олег мельниченко, пензенская область, экономика

Мельниченко собрал бизнесменов в губернаторский совет по инвестициям

21:26 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕНЗА, 27 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сформировал из представителей бизнес-сообщества совет по инновациям и инвестициям, который займется выработкой решений для успешной реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Мельниченко в своей первой речи в качестве врио губернатора 27 марта заявил о решении создать совет по инновациям и инвестициям, которому предоставят право на экспертизу всех инвестиционных проектов в области.
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"Отчасти это новый подход, попытка создать консультативный орган (совет – ред.) с представителями пензенских деловых кругов для того, чтобы можно было обсуждать самую различную проблематику, связанную с инвестиционным климатом, планами по развитию нашего региона… Конструкция этого органа выстраивалась сознательно таким образом, чтобы это был именно консультативный совет делового сообщества при губернаторе, в котором нет чиновников. Поэтому в состав совета не вошел ни один представитель из органов государственной власти, а вошли только люди из деловых кругов", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Врио губернатора во вторник на первом заседании совета по инновациям и инвестициям отметил, что новый консультативный орган имеет механизмы реального влияния на деятельность власти.
"Положение (о совете) мы старались сделать максимально комфортным для представителей бизнеса, чтобы это не был орган чисто протокольный, а были заложены механизмы реального влияния на деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, возможность выработки экспертных решений, рассмотрения проектов, заслушивания, в том числе должностных лиц, представителей органов госвласти по перечню определенных вопросов", - заявил Мельниченко.
Уточняется, что согласно положению, среди задач совета значатся разработка стратегических инвестиционных инициатив, подготовка законодательных инициатив по улучшению делового климата и инвестиционной среды, выработка решений для успешной реализации инвестпроектов, а также повышение эффективности работы органов исполнительной власти по взаимодействию с инвесторами.
В пресс-службе отметили, что в состав совета вошли руководители предприятий промышленной сферы и сельскохозяйственной отрасли, организаций строительства, торговли, туристической индустрии, средств массовой информации, а также в него включены представители научного, педагогического сообщества и общественных объединений.
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензенская областьЭкономика
 
 
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