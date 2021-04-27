https://ria.ru/20210427/megacampus-1730144259.html
В России запустили новую образовательную соцсеть
В России запустили новую образовательную соцсеть
Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:18
2021-04-27T14:18
2021-04-27T14:18
россия
эксмо
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, говорится в сообщении соцсети.Megacampus – это соцсеть в формате мобильного приложения с возможностью создания аудио и видео событий. Ее пользователи смогут создавать кампусы и организовывать в них такие события, как дебаты, лекции, сессии вопросов и ответов. В Megacampus будут доступны запись и хранение созданных пользователями файлов.Как рассказал глава и сооснователь соцсети Григорий Аветов, главным мотивом для ее создания послужила нехватка "умного контента" в современном интернете. "Существующие социальные сети не отвечают потребностям пользователей, которые стремятся создавать контент со смыслом. Текущие алгоритмы работают на популяризацию развлекательного или утилитарного контента", - пояснил он.По словам Аветова, алгоритм новой соцсети построен таким образом, что в ленте событий пользователей преимущество имеет смысловой контент.В дальнейшем на площадке соцсети будет регулярно проходить заседание книжного клуба совместно с издательством "Эксмо". Также в планах создать HR-клуб, в рамках которого будут проходить собеседования с крупнейшими работодателями.
https://ria.ru/20210405/gosuslugi-1604364574.html
https://na.ria.ru/20210408/chernyshenko-1727390553.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эксмо, технологии, общество
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России
, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, говорится в сообщении соцсети.
Megacampus – это соцсеть в формате мобильного приложения с возможностью создания аудио и видео событий. Ее пользователи смогут создавать кампусы и организовывать в них такие события, как дебаты, лекции, сессии вопросов и ответов. В Megacampus будут доступны запись и хранение созданных пользователями файлов.
Как рассказал глава и сооснователь соцсети Григорий Аветов, главным мотивом для ее создания послужила нехватка "умного контента" в современном интернете. "Существующие социальные сети не отвечают потребностям пользователей, которые стремятся создавать контент со смыслом. Текущие алгоритмы работают на популяризацию развлекательного или утилитарного контента", - пояснил он.
По словам Аветова, алгоритм новой соцсети построен таким образом, что в ленте событий пользователей преимущество имеет смысловой контент.
В дальнейшем на площадке соцсети будет регулярно проходить заседание книжного клуба совместно с издательством "Эксмо
". Также в планах создать HR-клуб, в рамках которого будут проходить собеседования с крупнейшими работодателями.