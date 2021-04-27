https://ria.ru/20210427/megacampus-1730144259.html

В России запустили новую образовательную соцсеть

В России запустили новую образовательную соцсеть

Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:18

2021-04-27T14:18

2021-04-27T14:18

россия

эксмо

технологии

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, говорится в сообщении соцсети.Megacampus – это соцсеть в формате мобильного приложения с возможностью создания аудио и видео событий. Ее пользователи смогут создавать кампусы и организовывать в них такие события, как дебаты, лекции, сессии вопросов и ответов. В Megacampus будут доступны запись и хранение созданных пользователями файлов.Как рассказал глава и сооснователь соцсети Григорий Аветов, главным мотивом для ее создания послужила нехватка "умного контента" в современном интернете. "Существующие социальные сети не отвечают потребностям пользователей, которые стремятся создавать контент со смыслом. Текущие алгоритмы работают на популяризацию развлекательного или утилитарного контента", - пояснил он.По словам Аветова, алгоритм новой соцсети построен таким образом, что в ленте событий пользователей преимущество имеет смысловой контент.В дальнейшем на площадке соцсети будет регулярно проходить заседание книжного клуба совместно с издательством "Эксмо". Также в планах создать HR-клуб, в рамках которого будут проходить собеседования с крупнейшими работодателями.

https://ria.ru/20210405/gosuslugi-1604364574.html

https://na.ria.ru/20210408/chernyshenko-1727390553.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксмо, технологии, общество