Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/megacampus-1730144259.html
В России запустили новую образовательную соцсеть
В России запустили новую образовательную соцсеть
Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:18
2021-04-27T14:18
россия
эксмо
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, говорится в сообщении соцсети.Megacampus – это соцсеть в формате мобильного приложения с возможностью создания аудио и видео событий. Ее пользователи смогут создавать кампусы и организовывать в них такие события, как дебаты, лекции, сессии вопросов и ответов. В Megacampus будут доступны запись и хранение созданных пользователями файлов.Как рассказал глава и сооснователь соцсети Григорий Аветов, главным мотивом для ее создания послужила нехватка "умного контента" в современном интернете. "Существующие социальные сети не отвечают потребностям пользователей, которые стремятся создавать контент со смыслом. Текущие алгоритмы работают на популяризацию развлекательного или утилитарного контента", - пояснил он.По словам Аветова, алгоритм новой соцсети построен таким образом, что в ленте событий пользователей преимущество имеет смысловой контент.В дальнейшем на площадке соцсети будет регулярно проходить заседание книжного клуба совместно с издательством "Эксмо". Также в планах создать HR-клуб, в рамках которого будут проходить собеседования с крупнейшими работодателями.
https://ria.ru/20210405/gosuslugi-1604364574.html
https://na.ria.ru/20210408/chernyshenko-1727390553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эксмо, технологии, общество

В России запустили новую образовательную соцсеть

14:18 27.04.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Образовательная соцсеть Megacampus запущена в России, она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент, говорится в сообщении соцсети.
Megacampus – это соцсеть в формате мобильного приложения с возможностью создания аудио и видео событий. Ее пользователи смогут создавать кампусы и организовывать в них такие события, как дебаты, лекции, сессии вопросов и ответов. В Megacampus будут доступны запись и хранение созданных пользователями файлов.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 21:26
В России начали эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
Как рассказал глава и сооснователь соцсети Григорий Аветов, главным мотивом для ее создания послужила нехватка "умного контента" в современном интернете. "Существующие социальные сети не отвечают потребностям пользователей, которые стремятся создавать контент со смыслом. Текущие алгоритмы работают на популяризацию развлекательного или утилитарного контента", - пояснил он.
По словам Аветова, алгоритм новой соцсети построен таким образом, что в ленте событий пользователей преимущество имеет смысловой контент.
В дальнейшем на площадке соцсети будет регулярно проходить заседание книжного клуба совместно с издательством "Эксмо". Также в планах создать HR-клуб, в рамках которого будут проходить собеседования с крупнейшими работодателями.
Студенты во врем обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 15:56
Чернышенко: студенты смогут выбрать гибкий образовательный маршрут
 
РоссияЭксмоТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния