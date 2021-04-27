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"Медуза"* сообщила о визите полиции к журналистке в Москве
"Медуза"* сообщила о визите полиции к журналистке в Москве
"Медуза"* стала еще одним СМИ, сообщившим о визите полицейского к своей корреспондентке в Москве: к Кристине Сафоновой пришел участковый, какие вопросы у него... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:33
2021-04-27T17:43
россия
дмитрий песков
дмитрий аграновский
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Медуза"* стала еще одним СМИ, сообщившим о визите полицейского к своей корреспондентке в Москве: к Кристине Сафоновой пришел участковый, какие вопросы у него возникли – пока неясно."В Москве к специальному корреспонденту "Медузы"* Кристине Сафоновой пришла полиция... Пришедший назвался участковым Евгением Решетняком. Согласно информации из открытых источников, человек с таким именем и фамилией работает в отделе МВД по московскому району Западное Дегунино", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что причина прихода полицейского пока не известна, к журналистке выехал ее адвокат.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Кроме того, ранее о визите полицейских сообщал телеканал "Дождь": корреспондента телеканала Алексея Коростелева забирали в ОВД для возможного оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Позднее его отпустили без протокола после того, как коллеги привезли ему редакционное задание за тот день.Также полиция приходила к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему ту же акцию протеста в столице, заявлялось на сайте радиостанции. Ему, как и Коростелеву, предписано показать полиции редакционное задание за 21 апреля и пресс-карту.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что визиты полиции к журналистам могут быть связаны с "вопиющим фактом", когда нежурналист пришел на несогласованный митинг с журналистским удостоверением. По его словам, эта ситуация потребовала "проверочные действия".При этом глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее удивился требованию ОВД к журналисту показать редакционное задание постфактум, спустя дни после акции.По его словам, обычно задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, и напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.В этой связи адвокат Дмитрий Аграновский пояснял РИА Новости, что полиция может еще в течение года после несогласованной акции составлять протоколы на ее участников.На минувшей неделе Минюст РФ объявил о внесении "Медузы"* (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список СМИ-иностранных агентов. Гендиректор проекта Галина Тимченко, однако, заявляла, что не получала официальные уведомления по этому поводу.Накануне "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы"* сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20210427/aktsiya-1730124809.html
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россия, дмитрий песков, дмитрий аграновский, москва, происшествия

"Медуза"* сообщила о визите полиции к журналистке в Москве

17:33 27.04.2021 (обновлено: 17:43 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Медуза"* стала еще одним СМИ, сообщившим о визите полицейского к своей корреспондентке в Москве: к Кристине Сафоновой пришел участковый, какие вопросы у него возникли – пока неясно.
"В Москве к специальному корреспонденту "Медузы"* Кристине Сафоновой пришла полиция... Пришедший назвался участковым Евгением Решетняком. Согласно информации из открытых источников, человек с таким именем и фамилией работает в отделе МВД по московскому району Западное Дегунино", - говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что причина прихода полицейского пока не известна, к журналистке выехал ее адвокат.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Кроме того, ранее о визите полицейских сообщал телеканал "Дождь": корреспондента телеканала Алексея Коростелева забирали в ОВД для возможного оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Позднее его отпустили без протокола после того, как коллеги привезли ему редакционное задание за тот день.
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Также полиция приходила к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему ту же акцию протеста в столице, заявлялось на сайте радиостанции. Ему, как и Коростелеву, предписано показать полиции редакционное задание за 21 апреля и пресс-карту.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что визиты полиции к журналистам могут быть связаны с "вопиющим фактом", когда нежурналист пришел на несогласованный митинг с журналистским удостоверением. По его словам, эта ситуация потребовала "проверочные действия".
При этом глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее удивился требованию ОВД к журналисту показать редакционное задание постфактум, спустя дни после акции.
По его словам, обычно задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, и напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.
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В этой связи адвокат Дмитрий Аграновский пояснял РИА Новости, что полиция может еще в течение года после несогласованной акции составлять протоколы на ее участников.
На минувшей неделе Минюст РФ объявил о внесении "Медузы"* (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список СМИ-иностранных агентов. Гендиректор проекта Галина Тимченко, однако, заявляла, что не получала официальные уведомления по этому поводу.
Накануне "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы"* сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".
* СМИ, признанное иноагентом в России
 
РоссияДмитрий ПесковДмитрий АграновскийМоскваПроисшествия
 
 
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