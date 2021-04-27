https://ria.ru/20210427/medsestra-1730210282.html

Медсестра из Белгорода задушила мужа, парализованного в течение 20 лет

Медсестра из Белгорода задушила мужа, парализованного в течение 20 лет

В Белгороде медсестра задушила тяжелобольного супруга, за которым ухаживала в течение 20 лет, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:52

2021-04-27T19:52

2021-04-27T20:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгород

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ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. В Белгороде медсестра задушила тяжелобольного супруга, за которым ухаживала в течение 20 лет, сообщило региональное управление СК.По данным ведомства, местная жительница с 80-х годов состояла в браке. После инсульта у ее мужа парализовало левую половину тела.Как отмечается в сообщении, из-за того что супруг долгое время не мог "самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности передвигаться и самостоятельно принимать пищу, а также из-за его раздражительного поведения в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила" мужчину, когда он лежал на диване."Следователями и сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств причастности 59-летней жительницы города Белгород к умышленному особо тяжкому преступлению, которая признана прокурором достаточной для направления уголовного дела в суд", — указали в СК.Возбуждено уголовное дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

https://ria.ru/20210426/glavvrach-1730067771.html

https://ria.ru/20210414/srok-1728217000.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгород, происшествия