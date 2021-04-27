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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210427/mecheti-1730107178.html
Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:25
2021-04-27T11:25
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
москва
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – массовые трапезы.Крганов отметил, что в Москве в этом году нет запрета на массовые молитвы на Ураза-байрам. По его прогнозам в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.Он обратился к столичным властям с просьбой "обязательно решить" эту проблему и "выделить земельные участки для строительства мечетей в Москве".Муфтий также напомнил, что верующие смогут помолиться на четырех площадках в столице: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе, при этом дополнительных площадок для молитвы, как это было в прошлые годы, в этом году в Москве выделено не будет.
https://ria.ru/20210426/prazdnik-1730012445.html
https://ria.ru/20200930/mecheti-1577969911.html
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россия, альбир крганов, москва

Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей

11:25 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. 4 июня 2019
Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. 4 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – массовые трапезы.
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 16:26Религия и мировоззрение
Муфтий сообщил, будут ли в Москве перекрывать улицы на Ураза-байрам
Крганов отметил, что в Москве в этом году нет запрета на массовые молитвы на Ураза-байрам. По его прогнозам в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.
"К сожалению, должен отметить еще раз проблему нехватки мечетей в столице. Люди не помещаются в мечети. Не то, что на праздничные молитвы – даже на пятничные молитвы более 30 тысяч мусульман вынуждены молиться на улице, потому что в мечетях нет места", - сказал Крганов, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он обратился к столичным властям с просьбой "обязательно решить" эту проблему и "выделить земельные участки для строительства мечетей в Москве".
Муфтий также напомнил, что верующие смогут помолиться на четырех площадках в столице: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе, при этом дополнительных площадок для молитвы, как это было в прошлые годы, в этом году в Москве выделено не будет.
Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Мусульмане не договорились". Как будут решать проблему с мечетями
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановМосква
 
 
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