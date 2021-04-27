https://ria.ru/20210427/mecheti-1730107178.html

Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей

Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей

Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:25

2021-04-27T11:25

2021-04-27T11:25

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

москва

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – массовые трапезы.Крганов отметил, что в Москве в этом году нет запрета на массовые молитвы на Ураза-байрам. По его прогнозам в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.Он обратился к столичным властям с просьбой "обязательно решить" эту проблему и "выделить земельные участки для строительства мечетей в Москве".Муфтий также напомнил, что верующие смогут помолиться на четырех площадках в столице: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе, при этом дополнительных площадок для молитвы, как это было в прошлые годы, в этом году в Москве выделено не будет.

https://ria.ru/20210426/prazdnik-1730012445.html

https://ria.ru/20200930/mecheti-1577969911.html

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россия, альбир крганов, москва