https://ria.ru/20210427/mecheti-1730107178.html
Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:25
2021-04-27T11:25
2021-04-27T11:25
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155523/58/1555235805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd75b827c2fc17eb7fe0dfbbce0c78e1.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – массовые трапезы.Крганов отметил, что в Москве в этом году нет запрета на массовые молитвы на Ураза-байрам. По его прогнозам в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.Он обратился к столичным властям с просьбой "обязательно решить" эту проблему и "выделить земельные участки для строительства мечетей в Москве".Муфтий также напомнил, что верующие смогут помолиться на четырех площадках в столице: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе, при этом дополнительных площадок для молитвы, как это было в прошлые годы, в этом году в Москве выделено не будет.
https://ria.ru/20210426/prazdnik-1730012445.html
https://ria.ru/20200930/mecheti-1577969911.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155523/58/1555235805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_875044434a59f39d4ec77a5a8c08d073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, альбир крганов, москва
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах Москвы
во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки мечетей в столице, заявил глава Духовного собрания мусульман России
муфтий Альбир Крганов
.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – массовые трапезы.
Крганов отметил, что в Москве в этом году нет запрета на массовые молитвы на Ураза-байрам. По его прогнозам в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.
"К сожалению, должен отметить еще раз проблему нехватки мечетей в столице. Люди не помещаются в мечети. Не то, что на праздничные молитвы – даже на пятничные молитвы более 30 тысяч мусульман вынуждены молиться на улице, потому что в мечетях нет места", - сказал Крганов, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он обратился к столичным властям с просьбой "обязательно решить" эту проблему и "выделить земельные участки для строительства мечетей в Москве".
Муфтий также напомнил, что верующие смогут помолиться на четырех площадках в столице: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе, при этом дополнительных площадок для молитвы, как это было в прошлые годы, в этом году в Москве выделено не будет.