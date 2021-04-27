https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

Россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС

Россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС

МЧС на салоне "Комплексная безопасность 2021" представит приложение "Термические точки", которым с этого года смогут пользоваться жители России, чтобы получать... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:54

2021-04-27T14:54

2021-04-27T14:54

россия

сергей калугин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729428199_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_876177e87000e4c2c0006e3bf6411ef0.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. МЧС на салоне "Комплексная безопасность 2021" представит приложение "Термические точки", которым с этого года смогут пользоваться жители России, чтобы получать информацию о пожарах или сообщать о них спасателям, заявил замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Сергей Калугин."Отдельно хотел бы рассказать про мобильное приложение "Термические точки". Посредством космического мониторинга в пожароопасный период выявляются возможные термические аномалии. То есть, они могут в дальнейшем быть источником серьезного пожара, возгорания, в том числе с переходом на населенные пункты, объекты экономики", - сообщил Калугин на пресс-конференции.По его словам, приложением пользуются органы и руководители местного самоуправления, а также хозяйствующие субъекты, оно позволяет не только получать информацию о возможных пожарах, но и сообщать в МЧС о возгораниях, свидетелями которых стали пользователи."С этого года мы презентуем (приложение на салоне "Комплексная безопасность 2021" – ред.)… сделаем открытую часть для граждан", – пояснил Калугин.В конце 2020 года глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал РИА Новости, что более 2,2 тысяч Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и 1,8 тысячи руководителей муниципальных образований России зарегистрировались и пользуются приложением "Термические точки МЧС России". Приложение было разработано IT-специалистами министерства. Его основное предназначение – оперативное информирование пользователей о возникших пожарах в их зоне ответственности для своевременного реагирования.Международный салон "Комплексная безопасность-2021" пройдет с 12 по 16 мая. В рамках научно-деловой программы салона запланировано более 60 мероприятий. На площадке салона будут продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспечения безопасности, а участники смогут установить новые деловые контакты и поделиться опытом.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html

https://ria.ru/20210427/megacampus-1730144259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей калугин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, общество