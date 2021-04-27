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Наука
https://ria.ru/20210427/mars-1730072573.html
Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться покорять Красную... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:27
2021-04-27T05:26
наука
илон маск
марс
космос - риа наука
spacex
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться покорять Красную планету будут только добровольцы.В этой связи основатель SpaceX подчеркнул, что компания никого не заставляет отправляться покорять Марс. "Только добровольцы", - сказал он, смеясь."Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс - то самое место. Это реклама Марса", - пошутил Маск.По его словам, добровольцев для подобного приключения - тысячи, если не миллионы.Ранее Маск заявил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе.
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илон маск, марс, космос - риа наука, spacex, сша

Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв

02:27 27.04.2021 (обновлено: 05:26 27.04.2021)
 
© Фото : CNSA Марс
 Марс - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : CNSA
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться покорять Красную планету будут только добровольцы.
"Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет. Непросто туда добраться", - сказал Маск в интервью, фрагмент которого приводит телеканал CNN.
В этой связи основатель SpaceX подчеркнул, что компания никого не заставляет отправляться покорять Марс. "Только добровольцы", - сказал он, смеясь.
"Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс - то самое место. Это реклама Марса", - пошутил Маск.
По его словам, добровольцев для подобного приключения - тысячи, если не миллионы.
Ранее Маск заявил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе.
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