https://ria.ru/20210427/mars-1730072573.html

Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв

Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться покорять Красную... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T02:27

2021-04-27T02:27

2021-04-27T05:26

наука

илон маск

марс

космос - риа наука

spacex

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602990705_0:296:2730:1833_1920x0_80_0_0_53a4a7eb626833c8984185898c97f744.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться покорять Красную планету будут только добровольцы.В этой связи основатель SpaceX подчеркнул, что компания никого не заставляет отправляться покорять Марс. "Только добровольцы", - сказал он, смеясь."Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс - то самое место. Это реклама Марса", - пошутил Маск.По его словам, добровольцев для подобного приключения - тысячи, если не миллионы.Ранее Маск заявил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе.

https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html

марс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, марс, космос - риа наука, spacex, сша