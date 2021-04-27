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https://ria.ru/20210427/magellan-1730031194.html
"Маленький шаг" Магеллана
"Маленький шаг" Магеллана
Две недели назад мир праздновал 60-летие полета Гагарина. Впервые в истории человек совершил виток вокруг Земли и с победой вернулся домой. Эти 108 минут... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:00
2021-04-27T07:58
фернан магеллан (мореплаватель)
земля
португалия
испания
история
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Две недели назад мир праздновал 60-летие полета Гагарина. Впервые в истории человек совершил виток вокруг Земли и с победой вернулся домой. Эти 108 минут прославили его навечно.А ныне мы отмечаем 500-летие со дня гибели Магеллана. Первого человека в истории, организовавшего и возглавившего кругосветное путешествие. Ему не суждено было из него вернуться. Двадцать седьмого апреля 1521 года он погиб в стычке с воинами островного малайского царька Силапулапу, оставшегося в истории только благодаря этому.Смерть и нелепая, и злая, случившаяся в момент высшего торжества. Седьмого апреля, после четырехмесячного плавания по Тихому океану, воды которого впервые бороздили европейские корабли, а возможно, и корабли вообще (туземцы на своих лодках не заплывали столь далеко), флотилия завидела землю.Более чем кстати, потому что запасы еды и питья подходили к концу. Моряки стали есть куски воловьей кожи, которой для предохранения канатов от перетирания была обшита рея. Кожа затвердела, словно камень, и ее приходилось вывешивать за борт на несколько дней, чтобы хоть немного размягчить. Еще неделя-другая, и армаду постигла бы судьба "Летучего голландца" — корабля с мертвым экипажем.И вот земля, вода, плоды, целительные для погибающих от цинги. А также свежее мясо — после "шашлыков" из размоченной кожи. Но торжество Магеллана было еще в том, что его малайский раб Энрике, давным-давно увезенный в Испанию, услышав речь туземцев, стал понимать ее. Так невольник стал первым человеком в истории, который, обогнув земной шар, вернулся в родные края — на острова пряностей, ради которых все и затевалось.Но через три недели тонкости внутрималайской политики (царек Силапулапу имел в виду не столько убить испанского адмирала, сколько возвыситься в разборках с другими царьками) привели к гибели величайшего мореплавателя. "Умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя", — писал историограф экспедиции, родосский рыцарь Антонио Пигафетта.История этого путешествия вообще читается как захватывающий роман. Ведь до гибели Магеллана были и поиски пролива, затем названного его именем, и мятеж во время зимовки в патагонской бухте Сан-Хулиан, и дезертирство двух из пяти кораблей, вернувшихся в Испанию. А после гибели, когда один корабль затонул, а другой попытался вернуться обратно через Тихий океан, была невероятная история возвращения "Виктории" — самого маленького корабля армады — в Испанию.Ибо выяснилось, что португальская корона, недовольная вторжением Магеллана в ее монопольную — на тот момент — сферу, объявила флотилию вне закона. С ней должны были поступить как с пиратами. А это значило, что на пути в Испанию — причем надо посмотреть на карте, где Молуккские острова, а где Испания, даже сегодня это солидный переход — надо было избегать всех портов, ибо ими владели португальцы.Припасы кончались, и капитан "Виктории" Себастьян дель Кано все-таки решился — уже в Атлантике — зайти на острова Зеленого Мыса, выдавая свой корабль за пригнанный бурей из испанских владений. И настрого запретил морякам, сошедшим на берег, рассказывать правду. Все вроде бы было хорошо, запасы были пополнены, но в последний момент кто-то проболтался, попытавшись обменять щепотку пряностей — скорее всего, на выпивку. Понимая, что случилось, капитан дель Кано распорядился поднимать паруса и бежать, хотя на "Виктории" в этот момент было только 18 человек.И последний перегон от островов Зеленого Мыса до Севильи щелястый и давший течь корабль преодолевал из последних сил. Малочисленная команда должна была и нести обычную вахту, и стоять возле помп, откачивая воду из трюма.Шестого сентября 1522 года "Виктория" все-таки дошла до берегов Испании, салютуя бомбардами. Так закончилось первое в истории кругосветное путешествие, начавшееся за три года до этого, 20 сентября 1519 года. Тогда из севильской гавани вышла армада из пяти кораблей с командой из 265 человек. Вернулось на победной развалюхе восемнадцать.Впрочем, спонсоры экспедиции не остались внакладе: 520 квинталов (26 тонн) пряностей, доставленных "Викторией", покрыли все расходы и дали чистую прибыль в 500 золотых дукатов. Людские потери не считались.Но самое поразительное открытие, по своему значению превышающее стоимость всех пряностей мира, было сделано во время хитрого захода на острова Зеленого Мыса. Ежедневные записи как историографа Пигафетты, так и корабельного кормчего Альвы показывали, что на корабле среда. Тогда как на суше был четверг. То есть, все время плывя на закат, мореходы урвали из календаря сутки. Сейчас джетлаг (например, при перелете из Старого в Новый Свет) — это привычное неудобство, никого не удивляющее. Полтысячелетия назад это было потрясающее открытие, меняющее всю космографию.Вообще главный результат экспедиции Магеллана был познавательный. Открытие пролива, соединяющего Атлантический океан, с другим, неведомым, который нарекли Тихим, открытие размеров этого океана и открытие джетлага, то есть вращающейся шарообразной земли.Пряности, покоренные земли, золото достались на долю иных первооткрывателей, и славу в потомстве им если и принесли, то, как правило, не самую светлую. Кортес и Писарро, да и Колумб изрядно поураганили в Вест-Индии. Может быть, поураганил бы и Магеллан, но Бог судил иначе, оборвав его земную жизнь 27 апреля 1521 года.Так что он предвосхитил именно Гагарина и Армстронга, первого человека на Луне, сказавшего: "Маленький шаг одного человека, огромный шаг всего человечества". Золота ему не досталось (как и пилотируемой космонавтике) — только великая слава в глазах человечества.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/1577498185.html
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Максим Соколов
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60
фернан магеллан (мореплаватель), земля, португалия, испания, история

"Маленький шаг" Магеллана

08:00 27.04.2021
 
© Public domainКорабль Ферндинанда Магеллана "Виктория" на карте Абрахама Ортелия
Корабль Ферндинанда Магеллана Виктория на карте Абрахама Ортелия - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Public domain
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Две недели назад мир праздновал 60-летие полета Гагарина. Впервые в истории человек совершил виток вокруг Земли и с победой вернулся домой. Эти 108 минут прославили его навечно.
А ныне мы отмечаем 500-летие со дня гибели Магеллана. Первого человека в истории, организовавшего и возглавившего кругосветное путешествие. Ему не суждено было из него вернуться. Двадцать седьмого апреля 1521 года он погиб в стычке с воинами островного малайского царька Силапулапу, оставшегося в истории только благодаря этому.
Кругосветка Фернандо Магеллана - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября 2020, 03:44День в истории
Кругосветка Фернандо Магеллана
Смерть и нелепая, и злая, случившаяся в момент высшего торжества. Седьмого апреля, после четырехмесячного плавания по Тихому океану, воды которого впервые бороздили европейские корабли, а возможно, и корабли вообще (туземцы на своих лодках не заплывали столь далеко), флотилия завидела землю.
Более чем кстати, потому что запасы еды и питья подходили к концу. Моряки стали есть куски воловьей кожи, которой для предохранения канатов от перетирания была обшита рея. Кожа затвердела, словно камень, и ее приходилось вывешивать за борт на несколько дней, чтобы хоть немного размягчить. Еще неделя-другая, и армаду постигла бы судьба "Летучего голландца" — корабля с мертвым экипажем.
Находка мореплавателя Жюля Дюмон-д'Юрвиля - РИА Новости, 1920, 23.05.2020
23 мая 2020, 09:29День в истории
Находка мореплавателя Жюля Дюмон-д'Юрвиля
И вот земля, вода, плоды, целительные для погибающих от цинги. А также свежее мясо — после "шашлыков" из размоченной кожи. Но торжество Магеллана было еще в том, что его малайский раб Энрике, давным-давно увезенный в Испанию, услышав речь туземцев, стал понимать ее. Так невольник стал первым человеком в истории, который, обогнув земной шар, вернулся в родные края — на острова пряностей, ради которых все и затевалось.
Но через три недели тонкости внутрималайской политики (царек Силапулапу имел в виду не столько убить испанского адмирала, сколько возвыситься в разборках с другими царьками) привели к гибели величайшего мореплавателя. "Умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя", — писал историограф экспедиции, родосский рыцарь Антонио Пигафетта.
Тур Хейердал - РИА Новости, 1920, 17.05.2020
17 мая 2020, 10:00Акценты
Через Атлантику: полвека знаменитой экспедиции Тура ХейердалаАтлантический океан, как и любой другой, это безбрежная, полная опасностей стихия. Можно ли его преодолеть на папирусной лодке? Казалось бы, вздор! Однако норвежский путешественник Тур Хейердал 17 мая 1970 года бросил вызов судьбе.
История этого путешествия вообще читается как захватывающий роман. Ведь до гибели Магеллана были и поиски пролива, затем названного его именем, и мятеж во время зимовки в патагонской бухте Сан-Хулиан, и дезертирство двух из пяти кораблей, вернувшихся в Испанию. А после гибели, когда один корабль затонул, а другой попытался вернуться обратно через Тихий океан, была невероятная история возвращения "Виктории" — самого маленького корабля армады — в Испанию.
Ибо выяснилось, что португальская корона, недовольная вторжением Магеллана в ее монопольную — на тот момент — сферу, объявила флотилию вне закона. С ней должны были поступить как с пиратами. А это значило, что на пути в Испанию — причем надо посмотреть на карте, где Молуккские острова, а где Испания, даже сегодня это солидный переход — надо было избегать всех портов, ибо ими владели португальцы.
Припасы кончались, и капитан "Виктории" Себастьян дель Кано все-таки решился — уже в Атлантике — зайти на острова Зеленого Мыса, выдавая свой корабль за пригнанный бурей из испанских владений. И настрого запретил морякам, сошедшим на берег, рассказывать правду. Все вроде бы было хорошо, запасы были пополнены, но в последний момент кто-то проболтался, попытавшись обменять щепотку пряностей — скорее всего, на выпивку. Понимая, что случилось, капитан дель Кано распорядился поднимать паруса и бежать, хотя на "Виктории" в этот момент было только 18 человек.
Земля контрастов: как Бразилия встречала чужаков? - РИА Новости, 1920, 26.01.2020
26 января 2020, 11:04Спутник эрудита
Земля контрастов: как Бразилия встречала чужаков?
И последний перегон от островов Зеленого Мыса до Севильи щелястый и давший течь корабль преодолевал из последних сил. Малочисленная команда должна была и нести обычную вахту, и стоять возле помп, откачивая воду из трюма.
Шестого сентября 1522 года "Виктория" все-таки дошла до берегов Испании, салютуя бомбардами. Так закончилось первое в истории кругосветное путешествие, начавшееся за три года до этого, 20 сентября 1519 года. Тогда из севильской гавани вышла армада из пяти кораблей с командой из 265 человек. Вернулось на победной развалюхе восемнадцать.
Впрочем, спонсоры экспедиции не остались внакладе: 520 квинталов (26 тонн) пряностей, доставленных "Викторией", покрыли все расходы и дали чистую прибыль в 500 золотых дукатов. Людские потери не считались.
Советская геофизическая обсерватория Мирный в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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История советского-российского освоения Антарктиды
Но самое поразительное открытие, по своему значению превышающее стоимость всех пряностей мира, было сделано во время хитрого захода на острова Зеленого Мыса. Ежедневные записи как историографа Пигафетты, так и корабельного кормчего Альвы показывали, что на корабле среда. Тогда как на суше был четверг. То есть, все время плывя на закат, мореходы урвали из календаря сутки. Сейчас джетлаг (например, при перелете из Старого в Новый Свет) — это привычное неудобство, никого не удивляющее. Полтысячелетия назад это было потрясающее открытие, меняющее всю космографию.
Вообще главный результат экспедиции Магеллана был познавательный. Открытие пролива, соединяющего Атлантический океан, с другим, неведомым, который нарекли Тихим, открытие размеров этого океана и открытие джетлага, то есть вращающейся шарообразной земли.
Пряности, покоренные земли, золото достались на долю иных первооткрывателей, и славу в потомстве им если и принесли, то, как правило, не самую светлую. Кортес и Писарро, да и Колумб изрядно поураганили в Вест-Индии. Может быть, поураганил бы и Магеллан, но Бог судил иначе, оборвав его земную жизнь 27 апреля 1521 года.
Мореплаватель Литке и мистификатор Мериме - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 08:33Исторический календарь
Мореплаватель Литке и мистификатор Мериме
Так что он предвосхитил именно Гагарина и Армстронга, первого человека на Луне, сказавшего: "Маленький шаг одного человека, огромный шаг всего человечества". Золота ему не досталось (как и пилотируемой космонавтике) — только великая слава в глазах человечества.
 
Фернан Магеллан (мореплаватель)ЗемляПортугалияИспанияистория
 
 
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