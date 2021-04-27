https://ria.ru/20210427/lnr-1730113743.html

ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными

ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными

Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:01

2021-04-27T12:01

2021-04-27T12:01

ситуация в днр и лнр

ольга кобцева

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу. Ранее руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что ЛНР разыскивает на подконтрольной Киеву территории порядка 50 человек. ЛНР неоднократно обвиняла Киев в отсутствии шагов, направленных на проведение обмена пленными в Донбассе."Вопрос обменов также остался заблокирован Киевом. Вместо ответа на наши требования осветить ситуацию с "процессуальной очисткой", которую Украина должна провести в соответствии с обязательствами от декабря 2019 года и апреля 2020 года и информировать о ее ходе гуманитарную подгруппу, представитель Украины в подгруппе госпожа Третьякова (представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Галина Третьякова - ред.) рассказывала анекдоты", - заявила Ковшарь.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.

https://ria.ru/20210425/reb-1729832509.html

https://ria.ru/20210424/donbass-1729762741.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире