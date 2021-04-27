https://ria.ru/20210427/letalnost-1730109415.html

В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом

В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 108 980, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:33

2021-04-27T11:33

2021-04-27T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 108 980, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 392 смерти... За весь период по России умерло 108 980 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 38, Свердловской области - 15.

https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730029864.html

россия

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург