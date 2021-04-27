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Льготники в ЕАО заявили о проблемах с поставками жизненно важных лекарств
Льготники в ЕАО заявили о проблемах с поставками жизненно важных лекарств
Льготные категории пациентов в Еврейской автономной области (ЕАО) жалуются на перебои в поставках жизненно необходимых лекарств, для решения проблемы сформируют РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T05:50
2021-04-27T05:50
еврейская автономная область
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Льготные категории пациентов в Еврейской автономной области (ЕАО) жалуются на перебои в поставках жизненно необходимых лекарств, для решения проблемы сформируют рабочую группу, сообщает во вторник правительство ЕАО.Проблему обеспечения лекарствами льготных категорий граждан обсудили на совещании в правительстве ЕАО.Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров на совещании отметил, что на уровне федерации создан центр по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан, формируется регистр пациентов. Аналогичные списки планируют составить и в регионах.Он призвал сотрудников прокуратуры и антимонопольной службы активно включаться в работу в этом направлении. Он отметил, что подключит к решению проблемы губернатора ЕАО и региональное правительство."В автономии сформируют временную рабочую группу. Проведут совещания с участием федерального Росздравнадзора и министерства здравоохранения РФ", - отмечают власти.
https://ria.ru/20210426/lekarstva-1730017876.html
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еврейская автономная область, общество

Льготники в ЕАО заявили о проблемах с поставками жизненно важных лекарств

05:50 27.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Льготные категории пациентов в Еврейской автономной области (ЕАО) жалуются на перебои в поставках жизненно необходимых лекарств, для решения проблемы сформируют рабочую группу, сообщает во вторник правительство ЕАО.
Проблему обеспечения лекарствами льготных категорий граждан обсудили на совещании в правительстве ЕАО.
"В автономии сложилась непростая ситуация с обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами. В региональный департамент поступают обращения, в которых жители региона жалуются на невозможность своевременно получить необходимые для жизни лекарства, иногда в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.
Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров на совещании отметил, что на уровне федерации создан центр по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан, формируется регистр пациентов. Аналогичные списки планируют составить и в регионах.
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"Мы ожидаем, что будет создаваться региональный регистр пациентов по нозологиям, потому что у нас есть региональные льготники, не только федеральные. И точно таким же образом, счётным образом, будут составляться бюджеты по расходованию, по закупкам лекарственных препаратов таких категорий граждан, чтобы мы могли понимать, хватает бюджета или не хватает", - сказал Петров, чьи слова приводятся в сообщении.
Он призвал сотрудников прокуратуры и антимонопольной службы активно включаться в работу в этом направлении. Он отметил, что подключит к решению проблемы губернатора ЕАО и региональное правительство.
"В автономии сформируют временную рабочую группу. Проведут совещания с участием федерального Росздравнадзора и министерства здравоохранения РФ", - отмечают власти.
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