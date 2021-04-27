https://ria.ru/20210427/lekarstva-1730075600.html

Льготники в ЕАО заявили о проблемах с поставками жизненно важных лекарств

Льготники в ЕАО заявили о проблемах с поставками жизненно важных лекарств

Льготные категории пациентов в Еврейской автономной области (ЕАО) жалуются на перебои в поставках жизненно необходимых лекарств, для решения проблемы сформируют РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T05:50

2021-04-27T05:50

2021-04-27T05:50

еврейская автономная область

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Льготные категории пациентов в Еврейской автономной области (ЕАО) жалуются на перебои в поставках жизненно необходимых лекарств, для решения проблемы сформируют рабочую группу, сообщает во вторник правительство ЕАО.Проблему обеспечения лекарствами льготных категорий граждан обсудили на совещании в правительстве ЕАО.Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров на совещании отметил, что на уровне федерации создан центр по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан, формируется регистр пациентов. Аналогичные списки планируют составить и в регионах.Он призвал сотрудников прокуратуры и антимонопольной службы активно включаться в работу в этом направлении. Он отметил, что подключит к решению проблемы губернатора ЕАО и региональное правительство."В автономии сформируют временную рабочую группу. Проведут совещания с участием федерального Росздравнадзора и министерства здравоохранения РФ", - отмечают власти.

https://ria.ru/20210426/lekarstva-1730017876.html

https://ria.ru/20210426/genprokuratura-1729951992.html

еврейская автономная область

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2021

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еврейская автономная область, общество