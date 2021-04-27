https://ria.ru/20210427/lavrov-1730199513.html

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, а также... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:39

2021-04-27T18:39

2021-04-27T19:04

джейхун байрамов

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, а также предстоящие контакты на высоком уровне, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров."Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне. Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейхун байрамов, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире, россия