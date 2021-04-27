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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, а также... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:39
2021-04-27T19:04
джейхун байрамов
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, а также предстоящие контакты на высоком уровне, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров."Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне. Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.
https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html
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джейхун байрамов, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире, россия

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

18:39 27.04.2021 (обновлено: 19:04 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, а также предстоящие контакты на высоком уровне, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне. Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе", - отмечается в сообщении.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.
 
Джейхун БайрамовНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ миреРоссия
 
 
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