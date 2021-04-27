https://ria.ru/20210427/lanskaya-1729558766.html

Валерия Ланская: "Меня дико бесят халтурщики"

Валерия Ланская: "Меня дико бесят халтурщики"

На Московском кинофестивале 25 апреля состоялась премьера сериала "Немцы", в котором одну из главных ролей сыграла Валерия Ланская. А на ТВ ее можно увидеть в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

2021-04-27T07:59

культура

билли айлиш

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

шоу-бизнес

инстаграм

знаменитости

фильмы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729557924_0:16:800:466_1920x0_80_0_0_4cf18e6a409b095d72adc11d7bfe4125.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. На Московском кинофестивале 25 апреля состоялась премьера сериала "Немцы", в котором одну из главных ролей сыграла Валерия Ланская. А на ТВ ее можно увидеть в проекте "Конец невинности" и шоу перевоплощений "Точь-в-точь". В интервью РИА Новости актриса рассказала о том, легко ли ей работать на одной съемочной площадке с мужем, как она находит время вышивать крестиком и почему не ходит к психотерапевту. — Первая ассоциация, когда слышишь, что сериал называется "Немцы", — Великая Отечественная война. Однако на самом деле он о журналистах, а действие разворачивается в наше время. Кто ваш персонаж?— Моя Алла — журналист-криминалист, друг главного героя. Я веду детективную линию фильма, пытаюсь всеми способами докопаться до истины. — Алла носит брекеты, очки, немного картавит. В конце она преображается? Или ей это не нужно? Всякий ли гадкий утенок должен превратиться в прекрасного лебедя? — Да нет никакого преображения! Фильм не про это совершенно. Все люди разные, со своими проблемами, историями болезней, комплексами. А она живая. Настоящая, одинокая. Но при этом — сильная, смелая, настоящий профессионал. Знаете, не все люди хотят перемен или не всегда к ним готовы. И внешность не для каждого имеет значение: в ее профессии это уж точно второстепенно. — Как проходили съемки? Режиссер Стас Иванов — ваш муж. Легко ли с ним на одной съемочной площадке? — Это не первая наша совместная работа. Я никогда со Стасом не спорю, поскольку доверяю ему абсолютно. И не устаю повторять, что восхищаюсь им — и как автором, и как режиссером, и тем, как он работает с артистами. Можно только радоваться, что продюсеры снова дали нам возможность поработать вместе. — В чем, по-вашему, особенность проекта "Немцы"? На какого зрителя он рассчитан? — Наверное, на очень разную аудиторию. Каждый найдет в этой истории своего героя, хотя бы потому, что она очень подлинная, обнажающая души, нервы. Тем там затронуто множество. Но самая главная — цена человеческой жизни. — Сейчас по ТВ также идет другой проект с вашим участием, "Конец невинности". Вы писали в инстаграме, что он очень значим для вас. Почему? — Хотя бы потому, что над этим фильмом работали целых пять лет. Это связано с производством, продюсеры скажут точнее. А мы очень ждали и надеялись, что рано или поздно все доснимем. Так и получилось. Полина из этой истории — теперь моя любимая роль: очень много сил, души, энергии и времени в нее вложено. Она близка мне по характеру.— А как добиться "химии" с партнером? Чтобы зрители поверили в любовь на экране. — Мне кажется, важно самой поверить. Со слов "Камера, мотор..." до команды "Стоп!" надо любить партнера. Искренне. Других рецептов не знаю. — В инстаграме вы как-то жаловались на память. Как же запоминаете текст?— Зная, что предстоят съемки с объемным текстом, начинаю учить сильно заранее, чтобы реплики укладывались не в кратковременной, а в долгой памяти. Но всякое бывало… Забывала, конечно. В таких ситуациях и собственными словами заменяла, и дубли делали. В театре забыть текст страшнее. Хотя и такое со мной случалось.— Кажется, что в театре вы играете больше, чем в кино. Сцена вам ближе? — Безоговорочно люблю и театр, и кино. Но без сцены не представляю себе жизни. Это особенная энергия: там ведь все "от" и "до" происходит здесь и сейчас. И эмоции зрителей заполняют тебя... — В шоу "Точь-в-точь" вы изображаете популярных певцов, совершенно разных, от Димаша до Билли Айлиш. Какой образ, по-вашему, особенно получился, а какой, напротив, не пошел?— Мне кажется, лучше всего мне удаются поющие актеры, как и я сама. Их природа и способ выражения эмоций мне понятнее. А чисто эстрадные исполнители для меня труднее. — Что слушаете для души, из новенького? — Очень нравится Вадик Королев и его OQJAV. А еще муж для меня открыл невероятного совершенно Витю Скорбенко. Если не слышали — самое время! — Вы рассказывали о хобби — вышивание и бисероплетение. Как это совместимо с плотным графиком гастролей? — Именно на гастролях у меня больше свободного времени, так что там я и занимаюсь рукоделием. Дома — сын, бытовые хлопоты: купить, приготовить, помыть, выучить роль, сыграть спектакль. А в другом городе после съемочного дня можно включить кино и вышивать или рисовать. — Сейчас много говорят о феминизме. Как считаете, женщина должна быть хранительницей домашнего очага? Или эта модель устарела? — Считаю, что не устарела. Уют — это женщина, ее энергия. Например, те дома и квартиры, где нет женщины, всегда ощущаются очень — там "холоднее". Хотя может быть все очень красиво обставлено, с тонким вкусом. — Ваш маленький сын Артемий уже учится на актера. Причем в детском музыкальном театре, который и вы когда-то посещали. Сразу одобрили его выбор? — Я пошла тем же путем, что и моя мама: она где-то с трех лет водила меня во всевозможные кружки и студии. Пусть сын развивается разносторонне, с детства приучается бороться с ленью. А потом сам выберет то, что ему будет ближе. Если предпочтет актерство — поддержим. Прикладную математику — тоже! Но вообще он у нас очень эмоциональный и выразительный, яркий парень, а эти черты пригодятся актеру. — Вы производите впечатление мягкого человека. Так ли это на самом деле? — Вы знаете, я терпеливая. Сдержанная. Вообще интроверт чистой воды. Вне сцены и съемочной площадки я нахожусь в режиме энергосбережения. Ну и смотрю на мир со знаком плюс. Но при этом я требовательна к себе и окружающим. Если кто-то плохо выполняет свою работу, явно занимает чужое место и просто халтурит, меня это бесит дико. И это всегда видно. Могу и сказануть чего-нибудь. — К психотерапевту вы не ходите. Просто пока не нашли своего или умеете сами справляться с проблемами? — Стараюсь справляться сама. Читаю много, наблюдаю. По-моему, сыграв множество судеб, сам становишься немного психотерапевтом.

https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, инстаграм, знаменитости, фильмы, валерия ланская, интервью, эстрада