https://ria.ru/20210427/kvest-1730176411.html

Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?

Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?

Приключенческие квесты в России пользуются огромной популярностью. Однако на игре можно не только пощекотать нервы, но и получить серьезные травмы. Так, в Санкт-Петербурге под ребенком развалилась лестница, он упал на спину и получил перелом 11-го позвонка.

2021-04-27T16:50

2021-04-27T16:50

2021-04-27T16:50

травмы

игры

видео

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Под участниками квест-перформанса рухнул пол, и они провалились на кухню столовой, где повара готовили еду. Что это: форс-мажор или организаторская безответственность? В России существует порядка тысячи квестов. Конечно, большинство организаторов оборудуют площадки максимально безопасные для игроков, но есть и те, кто делает квесты быстро и дешево, и здоровье участников их волнует в меньшей степени.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией? Приключенческие квесты в России пользуются огромной популярностью. Однако на игре можно не только пощекотать нервы, но и получить серьезные травмы. Так, в Санкт-Петербурге под ребенком развалилась лестница, он упал на спину и получил перелом 11-го позвонка. Под участниками квест-перформанса рухнул пол, и они провалились на кухню столовой, где повара готовили еду. Что это: форс-мажор или организаторская безответственность? В России существует порядка тысячи квестов. Конечно, большинство организаторов оборудуют площадки максимально безопасные для игроков, но есть и те, кто делает квесты быстро и дешево, и здоровье участников их волнует в меньшей степени. 2021-04-27T16:50 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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