https://ria.ru/20210427/kvest-1730176411.html
Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?
Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?
Приключенческие квесты в России пользуются огромной популярностью. Однако на игре можно не только пощекотать нервы, но и получить серьезные травмы. Так, в Санкт-Петербурге под ребенком развалилась лестница, он упал на спину и получил перелом 11-го позвонка.
2021-04-27T16:50
2021-04-27T16:50
2021-04-27T16:50
травмы
игры
видео
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Под участниками квест-перформанса рухнул пол, и они провалились на кухню столовой, где повара готовили еду. Что это: форс-мажор или организаторская безответственность? В России существует порядка тысячи квестов. Конечно, большинство организаторов оборудуют площадки максимально безопасные для игроков, но есть и те, кто делает квесты быстро и дешево, и здоровье участников их волнует в меньшей степени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730175776_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_4c8db9ede84c91ede896ff43b40c9b75.jpg
Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?
Приключенческие квесты в России пользуются огромной популярностью. Однако на игре можно не только пощекотать нервы, но и получить серьезные травмы. Так, в Санкт-Петербурге под ребенком развалилась лестница, он упал на спину и получил перелом 11-го позвонка. Под участниками квест-перформанса рухнул пол, и они провалились на кухню столовой, где повара готовили еду. Что это: форс-мажор или организаторская безответственность? В России существует порядка тысячи квестов. Конечно, большинство организаторов оборудуют площадки максимально безопасные для игроков, но есть и те, кто делает квесты быстро и дешево, и здоровье участников их волнует в меньшей степени.
2021-04-27T16:50
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PT3M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, травмы, игры, видео
Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?
Приключенческие квесты в России пользуются огромной популярностью. Однако на игре можно не только пощекотать нервы, но и получить серьезные травмы. Так, в Санкт-Петербурге под ребенком развалилась лестница, он упал на спину и получил перелом 11-го позвонка.
2021-04-27T16:50
true
PT3M54S
Остаться в живых: почему приключенческие квесты оборачиваются трагедией?
Приключенческие квесты в России пользуются огромной популярностью. Однако на игре можно не только пощекотать нервы, но и получить серьезные травмы. Так, в Санкт-Петербурге под ребенком развалилась лестница, он упал на спину и получил перелом 11-го позвонка.