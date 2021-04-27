https://ria.ru/20210427/kuban-1730190812.html
Кубань почти на треть увеличила производство тепличных овощей
Кубань почти на треть увеличила производство тепличных овощей
Краснодарский край с начала года текущего года произвел 17,2 тысячи тонн тепличных овощей, это на 4,1 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:46
2021-04-27T17:46
2021-04-27T17:46
краснодарский край
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северский район
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Краснодарский край с начала года текущего года произвел 17,2 тысячи тонн тепличных овощей, это на 4,1 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года, аграрии планируют до конца года собрать не менее 115 тысяч тонн продукции, сообщает администрация региона."Тепличные комплексы Кубани производят достаточное количество овощей, чтобы обеспечивать круглый год свежими продуктами не только жителей края, но и миллионы туристов, отдыхающих в наших здравницах и гостиницах, поставлять овощи в другие регионы. С начала года наши аграрии вырастили 17,2 тысячи тонн продукции, что на 4,1 тысячи тонн больше чем за аналогичный период 2020 года. До конца года планируем собрать не менее 115 тысячи тонн", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.Глава края напомнил, что Краснодарский край входит в пятерку регионов-лидеров по выращиванию овощей защищенного грунта в России.На сегодняшний день в регионе работают 10 крупных тепличных комплексов общей площадью 238 гектаров, они производят преимущественно томаты и огурцы. Наибольшие объемы тепличных овощей производят комплексы Динского района, где с начала текущего года собрали 11 тысяч тонн. Также в числе муниципалитетов-лидеров – Белореченский, Красноармейский и Северский районы.В 2020 году производство тепличных овощей в Краснодарском крае выросло почти на 20%. Урожай овощей защищенного грунта в промышленных теплицах составил 110 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html
https://ria.ru/20210416/kuban-1728667059.html
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россия, вениамин кондратьев, северский район, краснодарский край, экономика