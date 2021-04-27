https://ria.ru/20210427/ksir-1730071001.html

WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США

WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США

Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T01:20

2021-04-27T01:20

2021-04-27T07:27

персидский залив

военно-морские силы сша

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС.По данным издания, инцидент произошел еще 2 апреля, однако прежде об этом не сообщалось. В ВМС США подтвердили, что три боевых катера и одно судно поддержки под названием Harth 55 "атаковали два корабля береговой охраны, когда они патрулировали международные воды в южной части Персидского залива".В частности, американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.По информации WSJ, экипажи американских кораблей сделали несколько предупреждений, однако ответы иранской стороны были неразборчивы. Инцидент длился три часа, военные США сочли действия иранских моряков "небезопасными и непрофессиональными".Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.

https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727643705.html

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html

персидский залив

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

персидский залив, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире