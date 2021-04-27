Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/ksir-1730071001.html
WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:20
2021-04-27T07:27
персидский залив
военно-морские силы сша
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС.По данным издания, инцидент произошел еще 2 апреля, однако прежде об этом не сообщалось. В ВМС США подтвердили, что три боевых катера и одно судно поддержки под названием Harth 55 "атаковали два корабля береговой охраны, когда они патрулировали международные воды в южной части Персидского залива".В частности, американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.По информации WSJ, экипажи американских кораблей сделали несколько предупреждений, однако ответы иранской стороны были неразборчивы. Инцидент длился три часа, военные США сочли действия иранских моряков "небезопасными и непрофессиональными".Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.
https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727643705.html
https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html
персидский залив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2236acd33bd8968254c75491c0a4d456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
персидский залив, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире

WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США

01:20 27.04.2021 (обновлено: 07:27 27.04.2021)
 
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС.
По данным издания, инцидент произошел еще 2 апреля, однако прежде об этом не сообщалось. В ВМС США подтвердили, что три боевых катера и одно судно поддержки под названием Harth 55 "атаковали два корабля береговой охраны, когда они патрулировали международные воды в южной части Персидского залива".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 00:43
США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
В частности, американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.
По информации WSJ, экипажи американских кораблей сделали несколько предупреждений, однако ответы иранской стороны были неразборчивы. Инцидент длился три часа, военные США сочли действия иранских моряков "небезопасными и непрофессиональными".
Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 22:15
США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР
 
Персидский заливВоенно-морские силы СШАИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Лента новостейМолния