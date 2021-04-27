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WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:20
2021-04-27T01:20
2021-04-27T07:27
персидский залив
военно-морские силы сша
иран
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС.По данным издания, инцидент произошел еще 2 апреля, однако прежде об этом не сообщалось. В ВМС США подтвердили, что три боевых катера и одно судно поддержки под названием Harth 55 "атаковали два корабля береговой охраны, когда они патрулировали международные воды в южной части Персидского залива".В частности, американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.По информации WSJ, экипажи американских кораблей сделали несколько предупреждений, однако ответы иранской стороны были неразборчивы. Инцидент длился три часа, военные США сочли действия иранских моряков "небезопасными и непрофессиональными".Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.
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персидский залив, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана
) в начале апреля окружили два судна береговой охраны США
в Персидском заливе
, утверждает газета Wall Street Journal
со ссылкой на представителей американских ВМС.
По данным издания, инцидент произошел еще 2 апреля, однако прежде об этом не сообщалось. В ВМС США
подтвердили, что три боевых катера и одно судно поддержки под названием Harth 55 "атаковали два корабля береговой охраны, когда они патрулировали международные воды в южной части Персидского залива".
В частности, американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.
По информации WSJ, экипажи американских кораблей сделали несколько предупреждений, однако ответы иранской стороны были неразборчивы. Инцидент длился три часа, военные США сочли действия иранских моряков "небезопасными и непрофессиональными".
Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.