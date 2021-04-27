https://ria.ru/20210427/kreyser-1730191851.html
Ракетный крейсер "Москва" вышел в Черное море
Ракетный крейсер "Москва" вышел в Черное море
Ракетный крейсер "Москва" вышел в море для выполнения учебно-боевых упражнений, сообщила пресс-служба Черноморского флота. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:47
2021-04-27T17:47
2021-04-27T18:39
черное море
черноморский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва" вышел в море для выполнения учебно-боевых упражнений, сообщила пресс-служба Черноморского флота.Он также проведет комплекс маневров вместе с вертолетами морской авиации и ПВО в нескольких морских полигонах в акватории.Экипаж отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей условного противника.Морской полигон и прилегающую акваторию закроют для судоходства.
https://ria.ru/20210424/korabli-1729730388.html
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черное море, черноморский флот вмф россии, безопасность
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва" вышел в море для выполнения учебно-боевых упражнений, сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Он также проведет комплекс маневров вместе с вертолетами морской авиации и ПВО в нескольких морских полигонах в акватории.
Экипаж отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей условного противника.
Морской полигон и прилегающую акваторию закроют для судоходства.