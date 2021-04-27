https://ria.ru/20210427/kosmos-1730082137.html

Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на 1 мая

Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на 1 мая

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, приводнится 1 мая - на несколько дней позже, чем... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:36

2021-04-27T08:36

2021-04-27T08:36

наука

соити ногути

тома песке

земля

мексиканский залив

майкл хопкинс (космонавт)

японское агентство аэрокосмических исследований

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, приводнится 1 мая - на несколько дней позже, чем планировалось ранее, сообщила пресс-служба НАСА.Ранее ожидалось, что приводнение корабля Resilience произойдет 28 апреля, но сроки пришлось отложить после обзора прогноза погоды в зоне приводнения у побережья штата Флорида."Миссия SpaceX Crew-1 с астронавтами НАСА Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути теперь нацелена на возвращение на Землю в субботу, 1 мая, в 11.36 по времени восточного побережья (18.36 мск - ред.) в районе Мексиканского залива у побережья Флориды", - отметили в НАСА.Отмечается, что отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции произойдет в пятницу, 30 апреля, в 17.55 по времени восточного побережья (00.55 мск субботы, 1 мая).Стыковка миссии Crew-1 к МКС произошла в ноябре. На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

https://ria.ru/20210424/kosmos-1729755075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/crew-1729774813.html

земля

мексиканский залив

флорида

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соити ногути, тома песке, земля, мексиканский залив, майкл хопкинс (космонавт), японское агентство аэрокосмических исследований, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида