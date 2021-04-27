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Наука
https://ria.ru/20210427/kosmos-1730082137.html
Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на 1 мая
Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на 1 мая
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, приводнится 1 мая - на несколько дней позже, чем... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:36
2021-04-27T08:36
наука
соити ногути
тома песке
земля
мексиканский залив
майкл хопкинс (космонавт)
японское агентство аэрокосмических исследований
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, приводнится 1 мая - на несколько дней позже, чем планировалось ранее, сообщила пресс-служба НАСА.Ранее ожидалось, что приводнение корабля Resilience произойдет 28 апреля, но сроки пришлось отложить после обзора прогноза погоды в зоне приводнения у побережья штата Флорида."Миссия SpaceX Crew-1 с астронавтами НАСА Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути теперь нацелена на возвращение на Землю в субботу, 1 мая, в 11.36 по времени восточного побережья (18.36 мск - ред.) в районе Мексиканского залива у побережья Флориды", - отметили в НАСА.Отмечается, что отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции произойдет в пятницу, 30 апреля, в 17.55 по времени восточного побережья (00.55 мск субботы, 1 мая).Стыковка миссии Crew-1 к МКС произошла в ноябре. На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.
https://ria.ru/20210424/kosmos-1729755075.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210424/crew-1729774813.html
земля
мексиканский залив
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соити ногути, тома песке, земля, мексиканский залив, майкл хопкинс (космонавт), японское агентство аэрокосмических исследований, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида

Приводнение корабля Crew Dragon перенесли на 1 мая

08:36 27.04.2021
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / NASA
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, приводнится 1 мая - на несколько дней позже, чем планировалось ранее, сообщила пресс-служба НАСА.
Ранее ожидалось, что приводнение корабля Resilience произойдет 28 апреля, но сроки пришлось отложить после обзора прогноза погоды в зоне приводнения у побережья штата Флорида.
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Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС
"Миссия SpaceX Crew-1 с астронавтами НАСА Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути теперь нацелена на возвращение на Землю в субботу, 1 мая, в 11.36 по времени восточного побережья (18.36 мск - ред.) в районе Мексиканского залива у побережья Флориды", - отметили в НАСА.
Отмечается, что отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции произойдет в пятницу, 30 апреля, в 17.55 по времени восточного побережья (00.55 мск субботы, 1 мая).
Стыковка миссии Crew-1 к МКС произошла в ноябре. На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.
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Появилось видео подъема экипажа Crew Dragon на МКС
 
НаукаСоити НогутиТома ПескеЗемляМексиканский заливМайкл Хопкинс (космонавт)Японское агентство аэрокосмических исследованийМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXФлорида
 
 
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