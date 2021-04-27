https://ria.ru/20210427/kosmos-1730073428.html

Россия повторила космический рекорд 30-летней давности

Россия повторила космический рекорд 30-летней давности

Россия за два с половиной года провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, повторив рекорд, установленный в современной истории страны почти 30 лет РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T03:17

2021-04-27T03:17

2021-04-27T09:44

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия за два с половиной года провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, повторив рекорд, установленный в современной истории страны почти 30 лет назад, подсчитало РИА Новости.В понедельник с космодрома Восточный ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет с момента последней аварии в 2018 году, когда из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к Международной космической станции корабля "Союз МС-10". Благодаря системе аварийного спасения российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг тогда благополучно приземлились.За прошедшие после той нештатной ситуации два с половиной года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, пять - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения за этот же срок в мире произошли 17 космических пусков, обернувшихся неудачами: восемь - в Китае, три - в Иране, три - в США, две - во Франции и одна - в Новой Зеландии.Нынешняя безаварийная серия прервала череду ежегодных нештатных ситуаций при российских космических пусках. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах происходило по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014 году - три, в 2011 году - четыре.В истории современной российской космонавтики аналогичный рекорд по успешным космическим пускам был установлен лишь единожды - в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.При этом СССР в период с января 1983 по ноябрь 1984 года смог выполнить 185 успешных космических пусков подряд.В марте 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который занял этот пост в 2018 году, заявил, что госкорпорация сделает все, чтобы сохранить безаварийность космических стартов, пусть это и очень непростая задача.

https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/komarov-1729479261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука