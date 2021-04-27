https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730224307.html

В Петербурге 537 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса

В Петербурге 537 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Более 537 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в пресс-службе правительства... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:31

2021-04-27T21:31

2021-04-27T21:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

александр беглов

сестрорецк

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Более 537 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в пресс-службе правительства города."Ведется вакцинация от коронавируса. Работают 134 стационарных пункта на базе медорганизаций, 13 мобильных пунктов, 21 выездная бригада. Привиты 537 313 человек, из них прошли полный цикл – 391 418", - цитирует пресс-служба Смольного слова губернатора города Александра Беглова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Отмечается, что Петербург первый в стране ввел постковидную реабилитацию на базе 40-й больницы в Сестрорецке.Всего за весь период пандемии в городе заболели 412 864 человека, выздоровели 404 672 человека. Под медицинским наблюдением c лабораторно подтвержденным диагнозом лечатся амбулаторно 11 789 человек, на стационарном лечении - 2675.В пресс-релизе правительства города отмечается, что в настоящее время в стационарах свободны 21,17% коек для лечения больных COVID-19 и пневмонией. Охват тестированием по методу ПЦР – 332,3 тестов на 100 тысяч населения в сутки.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html

сестрорецк

санкт-петербург

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, александр беглов, сестрорецк, санкт-петербург, общество