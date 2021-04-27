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В Петербурге 537 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса
В Петербурге 537 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Более 537 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в пресс-службе правительства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:31
2021-04-27T21:31
2021-04-27T21:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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владимир путин
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сестрорецк
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Более 537 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в пресс-службе правительства города."Ведется вакцинация от коронавируса. Работают 134 стационарных пункта на базе медорганизаций, 13 мобильных пунктов, 21 выездная бригада. Привиты 537 313 человек, из них прошли полный цикл – 391 418", - цитирует пресс-служба Смольного слова губернатора города Александра Беглова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Отмечается, что Петербург первый в стране ввел постковидную реабилитацию на базе 40-й больницы в Сестрорецке.Всего за весь период пандемии в городе заболели 412 864 человека, выздоровели 404 672 человека. Под медицинским наблюдением c лабораторно подтвержденным диагнозом лечатся амбулаторно 11 789 человек, на стационарном лечении - 2675.В пресс-релизе правительства города отмечается, что в настоящее время в стационарах свободны 21,17% коек для лечения больных COVID-19 и пневмонией. Охват тестированием по методу ПЦР – 332,3 тестов на 100 тысяч населения в сутки.
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, александр беглов, сестрорецк, санкт-петербург, общество