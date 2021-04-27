https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730192774.html

В Псковском университете выявили коронавирус у 11 индийских студентов

В Псковском университете выявили коронавирус у 11 индийских студентов

Коронавирус выявлен у 11 индийских студентов Псковского государственного университета (ПсковГУ), которые в составе группы из 67 человек прибыли на обучение в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:51

2021-04-27T17:51

2021-04-27T17:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил ведерников

коронавирусы

западная бенгалия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен у 11 индийских студентов Псковского государственного университета (ПсковГУ), которые в составе группы из 67 человек прибыли на обучение в вуз, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."В Псков прибыли 67 студентов из Индии, обучающихся в ПсковГУ. Как того требует регламент, вся группа была помещена в обсерватор и направлена на дополнительное ПЦР-тестирование (хотя все необходимые справки для въезда у них уже были). В результате у 11 студентов был выявлен коронавирус", – написал Ведерников в Instagram.Он отметил, что студенты находятся на карантине, университет принял все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.По его словам, региональное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование, которое позволит установить круг контактных лиц, место заражения и штамм.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730190228.html

западная бенгалия

псковская область

псков

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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