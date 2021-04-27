https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730143643.html

Ученый рассказал, какие прививки облегчают течение коронавируса

Ученый рассказал, какие прививки облегчают течение коронавируса

Прививка от пневмококковой инфекции наряду с прививкой от гриппа может облегчить течение коронавируса даже наличии тяжелых хронических заболеваний, заявил... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:15

2021-04-27T14:15

2021-04-27T20:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

игорь фомин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прививка от пневмококковой инфекции наряду с прививкой от гриппа может облегчить течение коронавируса даже наличии тяжелых хронических заболеваний, заявил директор Института терапии Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ Игорь Фомин."Сейчас мы набираем материал и видно, что те пациенты, которые были привиты от пневмококка и гриппа и у них очень тяжелая, например, сердечная недостаточность, они переносят COVID значимо легче, чем те, которые не привиты", - рассказал Фомин в ходе конференции, посвященной совершенствованию системы иммунопрофилактики в России, в МИА "Россия сегодня".Он также добавил, что в некоторых странах, например, в Германии, пациент может получить в один день обе эти прививки, и призвал россиян, у которых есть показания, не бояться их делать.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730095598.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, игорь фомин