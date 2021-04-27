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В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2098, Санкт-Петербурге - 712, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:33
2021-04-27T11:33
2021-04-27T11:33
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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республика алтай
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2098, Санкт-Петербурге - 712, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2098, 2. Санкт-Петербург - 712, 3. Московская область - 592", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Туве - 2, Чукотском автономном округе и Республике Алтай - по 1.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), республика алтай, общество