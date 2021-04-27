https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730109296.html

В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2098, Санкт-Петербурге - 712, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:33

2021-04-27T11:33

2021-04-27T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

республика алтай

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2098, Санкт-Петербурге - 712, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2098, 2. Санкт-Петербург - 712, 3. Московская область - 592", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Туве - 2, Чукотском автономном округе и Республике Алтай - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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