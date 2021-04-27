https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730109037.html

В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 8 039 человек после COVID-19, за все время - 4 402 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:32

2021-04-27T11:32

2021-04-27T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 039 человек после COVID-19, за все время - 4 402 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 039 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 402 678", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1423 человека, в Санкт-Петербурге - 972, в Подмосковье - 453.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/voz-1729878738.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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