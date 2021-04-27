https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730108905.html

В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19

В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19

В России за сутки выявлено наименьшее с 27 сентября - 8 053 - число новых случаев COVID-19, общее число возросло до 4 779 425, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:32

2021-04-27T11:32

2021-04-27T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России за сутки выявлено наименьшее с 27 сентября - 8 053 - число новых случаев COVID-19, общее число возросло до 4 779 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным оперативного штаба, 27 сентября в России было зарегистрировано 7 867 новых случаев коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 053 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 041 (12,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 779 425 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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