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В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
В России за сутки выявлено наименьшее с 27 сентября - 8 053 - число новых случаев COVID-19, общее число возросло до 4 779 425, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:32
2021-04-27T11:32
2021-04-27T11:32
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России за сутки выявлено наименьшее с 27 сентября - 8 053 - число новых случаев COVID-19, общее число возросло до 4 779 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным оперативного штаба, 27 сентября в России было зарегистрировано 7 867 новых случаев коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 053 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 041 (12,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 779 425 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество