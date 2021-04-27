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Южная Корея призвала КНДР соблюдать подписанные соглашения
Южная Корея призвала КНДР соблюдать подписанные соглашения
Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён в третью годовщину заключения межкорейской Пханмунчжомской декларации призвал КНДР выполнять обязательства,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:40
2021-04-27T15:28
дональд трамп
ким чен ын
южная корея
ханой
сша
в мире
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СЕУЛ, 27 апр – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён в третью годовщину заключения межкорейской Пханмунчжомской декларации призвал КНДР выполнять обязательства, установленные межкорейскими соглашениями и возобновить переговоры, сообщило агентство Рёнхап.Министр заявил об этом на мероприятии в честь третьей годовщины Панмунджомской декларации, принятой после переговоров между двумя Кореями на высшем уровне 27 апреля 2018 года. Ли Ин Ён подчеркнул, что Южная Корея готова возобновить переговоры с КНДР "по любым вопросам, в любое время, в любом месте"."Только через диалог и сотрудничество мы сможем достичь подлинного мира на Корейском полуострове. Соглашения на высшем уровне, включая Панмунджомскую декларацию, должны осуществляться на основе диалога и сотрудничества", - заявил министр, отметив, что надеется на скорое возвращение КНДР к диалогу.Министр высоко оценил Панмунджомскую декларацию как соглашение, которое помогло создать "рамки" для устойчивого мирного процесса на Корейском полуострове. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что за последние три года в этой сфере не было достигнуто особого прогресса. Ли Ин Ён также пообещал добиваться ратификации декларации южнокорейским парламентом.Межкорейский саммит на высшем уровне состоялся 27 апреля, 2018 году в приграничном пункте Панмунджом, после чего последовал ряд межкорейских переговоров и саммиты между КНДР и США. Однако даилог зашел в тупик после того, как второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и тогда президентом США Дональдом Трампом в Ханое завершился безрезультатно.В этом и прошлом году Северная Корея никак не обозначила годовщину саммита. В 2019 году государственные СМИ КНДР опубликовали различные сообщения, посвященные заключению Панмунджомской декларации, и призвали к выполнению ее положений. На Юге также не было организовано каких-то правительственных мероприятий на фоне охлаждения отношений с Севером.
https://ria.ru/20210325/putin-1602743418.html
https://ria.ru/20210329/koreya-1602679438.html
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дональд трамп, ким чен ын, южная корея, ханой, сша, в мире

Южная Корея призвала КНДР соблюдать подписанные соглашения

14:40 27.04.2021 (обновлено: 15:28 27.04.2021)
 
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 27 апр – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён в третью годовщину заключения межкорейской Пханмунчжомской декларации призвал КНДР выполнять обязательства, установленные межкорейскими соглашениями и возобновить переговоры, сообщило агентство Рёнхап.
Министр заявил об этом на мероприятии в честь третьей годовщины Панмунджомской декларации, принятой после переговоров между двумя Кореями на высшем уровне 27 апреля 2018 года. Ли Ин Ён подчеркнул, что Южная Корея готова возобновить переговоры с КНДР "по любым вопросам, в любое время, в любом месте".
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"Только через диалог и сотрудничество мы сможем достичь подлинного мира на Корейском полуострове. Соглашения на высшем уровне, включая Панмунджомскую декларацию, должны осуществляться на основе диалога и сотрудничества", - заявил министр, отметив, что надеется на скорое возвращение КНДР к диалогу.
Министр высоко оценил Панмунджомскую декларацию как соглашение, которое помогло создать "рамки" для устойчивого мирного процесса на Корейском полуострове. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что за последние три года в этой сфере не было достигнуто особого прогресса. Ли Ин Ён также пообещал добиваться ратификации декларации южнокорейским парламентом.
Межкорейский саммит на высшем уровне состоялся 27 апреля, 2018 году в приграничном пункте Панмунджом, после чего последовал ряд межкорейских переговоров и саммиты между КНДР и США. Однако даилог зашел в тупик после того, как второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и тогда президентом США Дональдом Трампом в Ханое завершился безрезультатно.
В этом и прошлом году Северная Корея никак не обозначила годовщину саммита. В 2019 году государственные СМИ КНДР опубликовали различные сообщения, посвященные заключению Панмунджомской декларации, и призвали к выполнению ее положений. На Юге также не было организовано каких-то правительственных мероприятий на фоне охлаждения отношений с Севером.
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