https://ria.ru/20210427/korabl-1730215475.html

В Черное море зашел корабль береговой охраны США

В Черное море зашел корабль береговой охраны США

Американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" зашел в Черное море. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:28

2021-04-27T20:28

2021-04-27T21:57

национальный центр управления обороной рф

россия

черное море

черноморский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" зашел в Черное море.В сообщении Шестого флота США подчеркивается, что это сделано для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.Как рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО), за кораблем следят силы Черноморского флота.Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей".В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210426/vyzov-1730026904.html

https://ria.ru/20210427/kreyser-1730191851.html

россия

черное море

сша

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национальный центр управления обороной рф, россия, черное море, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире