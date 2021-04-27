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В Черное море зашел корабль береговой охраны США
В Черное море зашел корабль береговой охраны США
Американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" зашел в Черное море. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:28
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национальный центр управления обороной рф
россия
черное море
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" зашел в Черное море.В сообщении Шестого флота США подчеркивается, что это сделано для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.Как рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО), за кораблем следят силы Черноморского флота.Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей".В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210426/vyzov-1730026904.html
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национальный центр управления обороной рф, россия, черное море, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

В Черное море зашел корабль береговой охраны США

20:28 27.04.2021 (обновлено: 21:57 27.04.2021)
 
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Lt. Joe Painter / Сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США
Сторожевой корабль Гамильтон береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Lt. Joe Painter /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" зашел в Черное море.
В сообщении Шестого флота США подчеркивается, что это сделано для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.
Британский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в Шотландии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Express: Великобритания бросит вызов господству России в Черном море
Как рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО), за кораблем следят силы Черноморского флота.
Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей".
В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.
Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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Вчера, 17:47
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Национальный центр управления обороной РФРоссияЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
 
 
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