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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210427/kompleks-1730153640.html
Руденя: в Верхневолжье реализуют программу развития льняного комплекса
Руденя: в Верхневолжье реализуют программу развития льняного комплекса
Власти Тверской области разработали новую отраслевую программу по развитию льняного комплекса Верхневолжья до 2026 года. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:53
2021-04-27T14:53
тверская область
россия
игорь руденя
росагролизинг
тверская область
экономика
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ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Власти Тверской области разработали новую отраслевую программу по развитию льняного комплекса Верхневолжья до 2026 года.Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник проект программы рассмотрен на заседании регионального кабинета министров. Региональная программа должна охватывать всю производственную цепочку изготовления изделий из льна, начиная с производства первичной продукции, сказал губернатор области Игорь Руденя.По его словам, для реализации этой задачи в регионе предусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики. Планируется модернизация четырех действующих и строительство двух новых льнозаводов.Благодаря МТС производители смогут привлекать к работам современную технику. Открытие такой станции считают необходимым и представители отрасли, которые участвовали в обсуждении темы – Льняного Союза, Федерального научного центра лубяных культур. По мнению экспертов, обновление технопарка, модернизация мощностей необходима для повышения урожайности льна-долгунца. Семенная станция позволит создать в Верхневолжье качественную семенную базу. Там материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу.Открытие ткацкой фабрики позволит довести объемы переработки длинного волокна до 3 тысяч тонн, производства ткани – почти до 9 миллионов квадратных метров, пряжи – до 370 тонн. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы.В пресс-службе отметили, что сегодня Тверская область занимает второе место в России по площадям посевов и валовому сбору льна-долгунца Благодаря реализации программы планируется рост посевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.По итогам обсуждения отраслевой программы глава региона поручил Минсельхозу региона и другим ведомствам проработать вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации заявленных в отрасли проектов. Отдельного внимания, по мнению губернатора, требуют такие направления как развитие кооперации в льноводстве, взаимодействие с Росагролизингом по вопросам технологического оснащения хозяйств, продолжение финансовой поддержки льноводов.
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россия, игорь руденя, росагролизинг, тверская область, экономика

Руденя: в Верхневолжье реализуют программу развития льняного комплекса

14:53 27.04.2021
 
© РИА Новости /  Алексей ФилипповПроизводство льна
Производство льна - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости /  Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Власти Тверской области разработали новую отраслевую программу по развитию льняного комплекса Верхневолжья до 2026 года.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник проект программы рассмотрен на заседании регионального кабинета министров.
Региональная программа должна охватывать всю производственную цепочку изготовления изделий из льна, начиная с производства первичной продукции, сказал губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, для реализации этой задачи в регионе предусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики. Планируется модернизация четырех действующих и строительство двух новых льнозаводов.
Благодаря МТС производители смогут привлекать к работам современную технику. Открытие такой станции считают необходимым и представители отрасли, которые участвовали в обсуждении темы – Льняного Союза, Федерального научного центра лубяных культур. По мнению экспертов, обновление технопарка, модернизация мощностей необходима для повышения урожайности льна-долгунца.
Семенная станция позволит создать в Верхневолжье качественную семенную базу. Там материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу.
Открытие ткацкой фабрики позволит довести объемы переработки длинного волокна до 3 тысяч тонн, производства ткани – почти до 9 миллионов квадратных метров, пряжи – до 370 тонн. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы.
В пресс-службе отметили, что сегодня Тверская область занимает второе место в России по площадям посевов и валовому сбору льна-долгунца Благодаря реализации программы планируется рост посевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.
По итогам обсуждения отраслевой программы глава региона поручил Минсельхозу региона и другим ведомствам проработать вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации заявленных в отрасли проектов. Отдельного внимания, по мнению губернатора, требуют такие направления как развитие кооперации в льноводстве, взаимодействие с Росагролизингом по вопросам технологического оснащения хозяйств, продолжение финансовой поддержки льноводов.
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяРосагролизингТверская областьЭкономика
 
 
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