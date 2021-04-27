https://ria.ru/20210427/kompleks-1730153640.html

Руденя: в Верхневолжье реализуют программу развития льняного комплекса

Руденя: в Верхневолжье реализуют программу развития льняного комплекса

Власти Тверской области разработали новую отраслевую программу по развитию льняного комплекса Верхневолжья до 2026 года. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:53

2021-04-27T14:53

2021-04-27T14:53

тверская область

россия

игорь руденя

росагролизинг

тверская область

экономика

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ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Власти Тверской области разработали новую отраслевую программу по развитию льняного комплекса Верхневолжья до 2026 года.Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник проект программы рассмотрен на заседании регионального кабинета министров. Региональная программа должна охватывать всю производственную цепочку изготовления изделий из льна, начиная с производства первичной продукции, сказал губернатор области Игорь Руденя.По его словам, для реализации этой задачи в регионе предусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики. Планируется модернизация четырех действующих и строительство двух новых льнозаводов.Благодаря МТС производители смогут привлекать к работам современную технику. Открытие такой станции считают необходимым и представители отрасли, которые участвовали в обсуждении темы – Льняного Союза, Федерального научного центра лубяных культур. По мнению экспертов, обновление технопарка, модернизация мощностей необходима для повышения урожайности льна-долгунца. Семенная станция позволит создать в Верхневолжье качественную семенную базу. Там материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу.Открытие ткацкой фабрики позволит довести объемы переработки длинного волокна до 3 тысяч тонн, производства ткани – почти до 9 миллионов квадратных метров, пряжи – до 370 тонн. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы.В пресс-службе отметили, что сегодня Тверская область занимает второе место в России по площадям посевов и валовому сбору льна-долгунца Благодаря реализации программы планируется рост посевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.По итогам обсуждения отраслевой программы глава региона поручил Минсельхозу региона и другим ведомствам проработать вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации заявленных в отрасли проектов. Отдельного внимания, по мнению губернатора, требуют такие направления как развитие кооперации в льноводстве, взаимодействие с Росагролизингом по вопросам технологического оснащения хозяйств, продолжение финансовой поддержки льноводов.

https://ria.ru/20210421/rudenya-1729316933.html

россия

тверская область

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россия, игорь руденя, росагролизинг, тверская область, экономика