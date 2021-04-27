https://ria.ru/20210427/kom-1730073275.html

Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней

Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней

Ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T03:07

2021-04-27T03:07

2021-04-27T07:47

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_88534f8080cae10d5a5f4d88e8704b8b.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.По ее словам, ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет об инфицировании вирусами. "При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно", — пояснила Ескова.Специалист предупредила, что в подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, в этом случае становится тяжело не только употреблять пищу, но и пить воду и даже дышать.Если вместе с данным ощущением появляется серьезное першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, отметила врач. По словам Есковой, нередки случаи, когда ком в горле является симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, к примеру, изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы."Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала медик.Ескова добавила, что ощущение кома в горле чаще всего появляется при сильном нервном напряжении или стрессе на протяжении длительного времени. После прихода в норму данное чувство исчезает.

https://rsport.ria.ru/20210423/pryschi-1729543420.html

https://ria.ru/20210426/serdtsa-1729950865.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество