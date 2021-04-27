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Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
Ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T03:07
2021-04-27T07:47
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.По ее словам, ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет об инфицировании вирусами. "При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно", — пояснила Ескова.Специалист предупредила, что в подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, в этом случае становится тяжело не только употреблять пищу, но и пить воду и даже дышать.Если вместе с данным ощущением появляется серьезное першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, отметила врач. По словам Есковой, нередки случаи, когда ком в горле является симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, к примеру, изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы."Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала медик.Ескова добавила, что ощущение кома в горле чаще всего появляется при сильном нервном напряжении или стрессе на протяжении длительного времени. После прихода в норму данное чувство исчезает.
https://rsport.ria.ru/20210423/pryschi-1729543420.html
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здоровье, общество

Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней

03:07 27.04.2021 (обновлено: 07:47 27.04.2021)
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.
По ее словам, ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет об инфицировании вирусами. "При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно", — пояснила Ескова.
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Специалист предупредила, что в подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, в этом случае становится тяжело не только употреблять пищу, но и пить воду и даже дышать.
Если вместе с данным ощущением появляется серьезное першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, отметила врач. По словам Есковой, нередки случаи, когда ком в горле является симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, к примеру, изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
"Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала медик.
Ескова добавила, что ощущение кома в горле чаще всего появляется при сильном нервном напряжении или стрессе на протяжении длительного времени. После прихода в норму данное чувство исчезает.
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