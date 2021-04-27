https://ria.ru/20210427/kidman-1729945493.html

Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале

Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале

Вышел тизер нового сериала с Николь Кидман. Актриса исполнила главную роль в экранизации романа "Девять совсем незнакомых людей" Лианы Мориарти. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T03:11

2021-04-27T03:11

2021-04-27T03:11

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вышел тизер нового сериала с Николь Кидман. Актриса исполнила главную роль в экранизации романа "Девять совсем незнакомых людей" Лианы Мориарти. Жители мегаполисов приезжают в оздоровительный центр. Они надеются победить стресс и начать новую жизнь. Героиня Кидман — директор пансионата эмигрантка из России по имени Маша. Судя по тизеру, ее психотерапевтические методы далеки от традиционных. Николь Кидман также сыграла главную роль в экранизации другого романа Лианы Мориарти – "Большой маленькой лжи". За роль Селесты Райт, ставшей жертвой мужа-абьюзера, в 2018 году она получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса минисериала или фильма на ТВ". В сериале "Девять совсем незнакомых людей" снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие. Проект выйдет на платформе Hulu. Дата премьеры пока не объявлена.

https://ria.ru/20201030/kidman-1582065510.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, кино и сериалы, новости культуры, николь кидман