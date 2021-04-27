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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/kidman-1729945493.html
Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
Вышел тизер нового сериала с Николь Кидман. Актриса исполнила главную роль в экранизации романа "Девять совсем незнакомых людей" Лианы Мориарти. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T03:11
2021-04-27T03:11
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вышел тизер нового сериала с Николь Кидман. Актриса исполнила главную роль в экранизации романа "Девять совсем незнакомых людей" Лианы Мориарти. Жители мегаполисов приезжают в оздоровительный центр. Они надеются победить стресс и начать новую жизнь. Героиня Кидман — директор пансионата эмигрантка из России по имени Маша. Судя по тизеру, ее психотерапевтические методы далеки от традиционных. Николь Кидман также сыграла главную роль в экранизации другого романа Лианы Мориарти – "Большой маленькой лжи". За роль Селесты Райт, ставшей жертвой мужа-абьюзера, в 2018 году она получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса минисериала или фильма на ТВ". В сериале "Девять совсем незнакомых людей" снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие. Проект выйдет на платформе Hulu. Дата премьеры пока не объявлена.
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книги, кино и сериалы, новости культуры, николь кидман

Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале

03:11 27.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вышел тизер нового сериала с Николь Кидман. Актриса исполнила главную роль в экранизации романа "Девять совсем незнакомых людей" Лианы Мориарти.
Жители мегаполисов приезжают в оздоровительный центр. Они надеются победить стресс и начать новую жизнь. Героиня Кидман — директор пансионата эмигрантка из России по имени Маша. Судя по тизеру, ее психотерапевтические методы далеки от традиционных.
Николь Кидман также сыграла главную роль в экранизации другого романа Лианы Мориарти – "Большой маленькой лжи". За роль Селесты Райт, ставшей жертвой мужа-абьюзера, в 2018 году она получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса минисериала или фильма на ТВ".
В сериале "Девять совсем незнакомых людей" снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие. Проект выйдет на платформе Hulu. Дата премьеры пока не объявлена.
Кадр из сериала Большая маленькая ложь - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Николь Кидман уверена, что будет третий сезон "Большой маленькой лжи"
 
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