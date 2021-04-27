https://ria.ru/20210427/kiberugrozy-1730164478.html

Центр киберугроз предупредил о мошеннических операциях в пандемию

Центр киберугроз предупредил о мошеннических операциях в пандемию

Хакеры активно используют пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества - они совершают кибератаки, манипулируя людьми на тему COVID-19 и выдавая себя даже РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:44

2021-04-27T15:44

2021-04-27T15:44

россия

николай мурашов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хакеры активно используют пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества - они совершают кибератаки, манипулируя людьми на тему COVID-19 и выдавая себя даже за представителей Всемирной организации здравоохранения, сказал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Созданный вокруг COVID-19 информационный фон привел к росту числа компьютерных атак методом социальной инженерии, в которых в качестве "приманки" использовалась тема коронавирусной инфекции. В состоянии стресса люди становились крайне восприимчивыми к мошенническим уловкам хакеров, использовавших в своих интересах сформировавшиеся под воздействием пандемии новые реалии", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".По его словам, только за последние две недели марта 2020 года количество компьютерных атак методом социальной инженерии возросло в 10 раз.Примером компьютерных атак с использованием темы пандемии Мурашов назвал рассылку писем по электронной почте с вредоносным вложением или ссылкой на вредоносную программу или сайт, как правило, с целью фишинга или вымогательства."Источники таких писем маскируются под официальные организации, например, Всемирную организацию здравоохранения, страховую или благотворительную некоммерческую компанию и тому подобное. Основными целями таких атак являлось получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам банковских карт", - сказал Мурашов.Кроме того, имеют место попытки установки вредоносных приложений, например через карты распространения коронавируса с указанием вымышленных вирусоносителей, отметил он.Среди уловок мошенников Мурашов назвал также создание фейковых веб-порталов, замаскированных под организации здравоохранения, страховые компании и т.д., а также создание фейковых новостей, ссылающиеся на вредоносные ресурсы. "Например, о районе местонахождения, срочных сообщениях органов государственной власти, о генерации карантинного QR-кода", - пояснил Мурашов.По его словам, относительно новым объектом компьютерных атак методом компрометации персональных данных стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

https://ria.ru/20210427/apple-1730147459.html

https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, происшествия