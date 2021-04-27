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В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"
В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"
Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза, хакеры хотели получить доступ к... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:18
2021-04-27T13:22
россия
николай мурашов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза, хакеры хотели получить доступ к технологиям создания вакцины от COVID-19, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня"."Все компьютерные атаки на один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России "Вектор" были направлены на организацию несанкционированного доступа, что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины от COVID-19", - добавил он.Как следует из презентации Мурашова, злоумышленники пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы "Вектора".В середине октября 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19, разработанную центром "Вектор". Она получила название "ЭпиВакКорона". Вакцина создана на основе трех синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма.
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россия, николай мурашов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии, общество

В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"

13:18 27.04.2021 (обновлено: 13:22 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза, хакеры хотели получить доступ к технологиям создания вакцины от COVID-19, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
"Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".
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"Все компьютерные атаки на один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России "Вектор" были направлены на организацию несанкционированного доступа, что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины от COVID-19", - добавил он.
Как следует из презентации Мурашова, злоумышленники пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы "Вектора".
В середине октября 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19, разработанную центром "Вектор". Она получила название "ЭпиВакКорона". Вакцина создана на основе трех синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма.
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РоссияНиколай МурашовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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