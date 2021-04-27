В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"
13:18 27.04.2021 (обновлено: 13:22 27.04.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза, хакеры хотели получить доступ к технологиям создания вакцины от COVID-19, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
"Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".
"Все компьютерные атаки на один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России "Вектор" были направлены на организацию несанкционированного доступа, что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины от COVID-19", - добавил он.
Как следует из презентации Мурашова, злоумышленники пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы "Вектора".
В середине октября 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19, разработанную центром "Вектор". Она получила название "ЭпиВакКорона". Вакцина создана на основе трех синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма.
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