https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html

В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"

В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"

Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза, хакеры хотели получить доступ к... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:18

2021-04-27T13:18

2021-04-27T13:22

россия

николай мурашов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в 2020 году выросло в четыре раза, хакеры хотели получить доступ к технологиям создания вакцины от COVID-19, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня"."Все компьютерные атаки на один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России "Вектор" были направлены на организацию несанкционированного доступа, что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины от COVID-19", - добавил он.Как следует из презентации Мурашова, злоумышленники пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы "Вектора".В середине октября 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19, разработанную центром "Вектор". Она получила название "ЭпиВакКорона". Вакцина создана на основе трех синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма.

https://ria.ru/20210421/apple-1729346761.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии, общество