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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210427/khram-1730043360.html
Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
“Ничего не простоит здесь дольше полувека”: по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно сбывалось… Но как это предсказание звучало на самом деле? Какой ход придумал бывший мэр Юрий Лужков, чтобы “обойти пророчество”? И как это место связано с героями “Мастера и Маргариты”?
2021-04-27T12:00
2021-04-27T12:00
какая-то мистика
подкаст
москва
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Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
“Ничего не простоит здесь дольше полувека”: по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно сбывалось… Но как это предсказание звучало на самом деле? Какой ход придумал бывший мэр Юрий Лужков, чтобы “обойти пророчество”? И как это место связано с героями “Мастера и Маргариты”?
audio/mpeg
Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
“Ничего не простоит здесь дольше полувека”: по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно сбывалось… Но как это предсказание звучало на самом деле? Какой ход придумал бывший мэр Юрий Лужков, чтобы “обойти пророчество”? И как это место связано с героями “Мастера и Маргариты”?
audio/mpeg
О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм - рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, москва

Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?

12:00 27.04.2021
 
Какая-то мистика
Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Ничего не простоит здесь дольше полувека”: по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно сбывалось… Но как это предсказание звучало на самом деле? Какой ход придумал бывший мэр Юрий Лужков, чтобы “обойти пророчество”? И как это место связано с героями “Мастера и Маргариты”?
О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм - рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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