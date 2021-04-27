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Врач назвал симптомы повышенного холестерина
Врач назвал симптомы повышенного холестерина
Чем опасно повышение уровня холестерина в крови, какие симптомы на него указывают и кому следует проявлять особую осторожность, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T04:07
2021-04-27T04:07
георгий сапего
холестерин
россия
здоровье - общество
кровь
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чем опасно повышение уровня холестерина в крови, какие симптомы на него указывают и кому следует проявлять особую осторожность, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.По его словам, есть "плохой" и "хороший" холестерин, которые различаются по химическому составу и по-разному действуют на организм.Существует два обстоятельства, из-за которых повышение уровня "плохого" холестерина особенно опасно.Во-первых, от вызванного им атеросклероза невозможно избавиться, развитие этого заболевания можно только замедлить, отметил Георгий Сапего.Во-вторых, заблаговременно распознать отклонение уровня холестерина от нормы без анализов очень сложно."Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног", – объяснил терапевт.Кроме того, у людей пожилого возраста могут появляться характерные пятна под кожей век."Это ксантелазма: под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови", – уточнил Георгий Сапего.Если такие пятна появляются у ребенка, они могут указывать на наследственное нарушение обмена холестерина, отметил он.Дополнительным фактором риска при повышении уровня холестерина являются сопутствующие заболевания."Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих проблем вроде повышенного артериального давления или сахарного диабета, тем больший вред ему нанесет холестерин. Молодой некурящий человек с нормальным артериальным давлением может позволить себе какое-то время жить с повышенным холестерином", – считает врач.Но для конкретного пациента рассчитать риски, связанные с повышением холестерина, может кардиолог с помощью особых таблиц, сказал он. При этом особенно тщательно следует выполнять рекомендации этого специалиста тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию."После COVID-19 многие проблемы в организме непредсказуемо обостряются", – пояснил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html
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георгий сапего, холестерин, россия, здоровье - общество, кровь, общество

Врач назвал симптомы повышенного холестерина

04:07 27.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроба крови
Проба крови - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чем опасно повышение уровня холестерина в крови, какие симптомы на него указывают и кому следует проявлять особую осторожность, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
По его словам, есть "плохой" и "хороший" холестерин, которые различаются по химическому составу и по-разному действуют на организм.
"Плохой холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах. Все эти части тела могут очень сильно пострадать. А хороший холестерин, наоборот, препятствует развитию атеросклероза", – уточнил врач.
Существует два обстоятельства, из-за которых повышение уровня "плохого" холестерина особенно опасно.
Во-первых, от вызванного им атеросклероза невозможно избавиться, развитие этого заболевания можно только замедлить, отметил Георгий Сапего.
Во-вторых, заблаговременно распознать отклонение уровня холестерина от нормы без анализов очень сложно.
"Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног", – объяснил терапевт.
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Кроме того, у людей пожилого возраста могут появляться характерные пятна под кожей век.
"Это ксантелазма: под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови", – уточнил Георгий Сапего.
Если такие пятна появляются у ребенка, они могут указывать на наследственное нарушение обмена холестерина, отметил он.
Дополнительным фактором риска при повышении уровня холестерина являются сопутствующие заболевания.
"Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих проблем вроде повышенного артериального давления или сахарного диабета, тем больший вред ему нанесет холестерин. Молодой некурящий человек с нормальным артериальным давлением может позволить себе какое-то время жить с повышенным холестерином", – считает врач.
Но для конкретного пациента рассчитать риски, связанные с повышением холестерина, может кардиолог с помощью особых таблиц, сказал он. При этом особенно тщательно следует выполнять рекомендации этого специалиста тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
"После COVID-19 многие проблемы в организме непредсказуемо обостряются", – пояснил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.
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