https://ria.ru/20210427/kholesterin-1730073889.html

Врач назвал симптомы повышенного холестерина

Врач назвал симптомы повышенного холестерина

Чем опасно повышение уровня холестерина в крови, какие симптомы на него указывают и кому следует проявлять особую осторожность, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T04:07

2021-04-27T04:07

2021-04-27T04:07

георгий сапего

холестерин

россия

здоровье - общество

кровь

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чем опасно повышение уровня холестерина в крови, какие симптомы на него указывают и кому следует проявлять особую осторожность, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.По его словам, есть "плохой" и "хороший" холестерин, которые различаются по химическому составу и по-разному действуют на организм.Существует два обстоятельства, из-за которых повышение уровня "плохого" холестерина особенно опасно.Во-первых, от вызванного им атеросклероза невозможно избавиться, развитие этого заболевания можно только замедлить, отметил Георгий Сапего.Во-вторых, заблаговременно распознать отклонение уровня холестерина от нормы без анализов очень сложно."Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног", – объяснил терапевт.Кроме того, у людей пожилого возраста могут появляться характерные пятна под кожей век."Это ксантелазма: под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови", – уточнил Георгий Сапего.Если такие пятна появляются у ребенка, они могут указывать на наследственное нарушение обмена холестерина, отметил он.Дополнительным фактором риска при повышении уровня холестерина являются сопутствующие заболевания."Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих проблем вроде повышенного артериального давления или сахарного диабета, тем больший вред ему нанесет холестерин. Молодой некурящий человек с нормальным артериальным давлением может позволить себе какое-то время жить с повышенным холестерином", – считает врач.Но для конкретного пациента рассчитать риски, связанные с повышением холестерина, может кардиолог с помощью особых таблиц, сказал он. При этом особенно тщательно следует выполнять рекомендации этого специалиста тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию."После COVID-19 многие проблемы в организме непредсказуемо обостряются", – пояснил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html

https://rsport.ria.ru/20210325/koritsa-1602781558.html

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георгий сапего, холестерин, россия, здоровье - общество, кровь, общество