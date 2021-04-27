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https://ria.ru/20210427/khakery-1730133005.html
Хакеры стали чаще атаковать органы власти, заявили в Центре киберугроз
Хакеры стали чаще атаковать органы власти, заявили в Центре киберугроз
Наибольшее число кибератак в России в 2020 году пришлось на органы государственной власти, их доля за год выросла до 58% с 27%, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:20
2021-04-27T13:20
россия
николай мурашов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наибольшее число кибератак в России в 2020 году пришлось на органы государственной власти, их доля за год выросла до 58% с 27%, сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Проведенный НКЦКИ анализ данных показал, что если в 2019 году наибольшая доля компьютерных атак была нацелена на кредитно-финансовую сферу – 33 %, то в 2020 году – на информационные ресурсы органов государственной власти и предприятий промышленности", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня"."Доля атак на информационные ресурсы органов государственной власти возросла с 27% до 58 %, предприятий промышлености с 18% до 38%", - добавил он.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html
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россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии

Хакеры стали чаще атаковать органы власти, заявили в Центре киберугроз

13:20 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наибольшее число кибератак в России в 2020 году пришлось на органы государственной власти, их доля за год выросла до 58% с 27%, сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
"Проведенный НКЦКИ анализ данных показал, что если в 2019 году наибольшая доля компьютерных атак была нацелена на кредитно-финансовую сферу – 33 %, то в 2020 году – на информационные ресурсы органов государственной власти и предприятий промышленности", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".
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13:18
В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"
"Доля атак на информационные ресурсы органов государственной власти возросла с 27% до 58 %, предприятий промышлености с 18% до 38%", - добавил он.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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РоссияНиколай МурашовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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