https://ria.ru/20210427/khakery-1730133005.html

Хакеры стали чаще атаковать органы власти, заявили в Центре киберугроз

Хакеры стали чаще атаковать органы власти, заявили в Центре киберугроз

Наибольшее число кибератак в России в 2020 году пришлось на органы государственной власти, их доля за год выросла до 58% с 27%, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:20

2021-04-27T13:20

2021-04-27T13:20

россия

николай мурашов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наибольшее число кибератак в России в 2020 году пришлось на органы государственной власти, их доля за год выросла до 58% с 27%, сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Проведенный НКЦКИ анализ данных показал, что если в 2019 году наибольшая доля компьютерных атак была нацелена на кредитно-финансовую сферу – 33 %, то в 2020 году – на информационные ресурсы органов государственной власти и предприятий промышленности", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня"."Доля атак на информационные ресурсы органов государственной власти возросла с 27% до 58 %, предприятий промышлености с 18% до 38%", - добавил он.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html

https://ria.ru/20210416/khaker-1728524070.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии