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Туризм
https://ria.ru/20210427/izrail-1730184057.html
Власти Израиля будут привлекать туристов в Эйлат компенсациями
Власти Израиля будут привлекать туристов в Эйлат компенсациями
Министерство туризма Израиля возместит организатору рейсов в Эйлат расходы за каждого пассажира в размере 60 евро, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:50
2021-04-27T17:59
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министерство туризма Израиля возместит организатору рейсов в Эйлат расходы за каждого пассажира в размере 60 евро, сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что речь идет о полетах, выполняемых в период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, за исключением 20–27 сентября 2021 года и 15-22 апреля 2022 года Консолидатор рейсов будет иметь право на дополнительные десять процентов от суммы возмещения, предоставленной на каждого пассажира (всего 66 евро на пассажира), при выполнении не менее десяти еженедельных полетов в Эйлат.Один авиаперевозчик должен выполнить от 16 до 75 прямых перелетов в аэропорт Рамон."Большая часть населения Израиля вакцинирована. В связи с этим страна готова возобновить международный туризм в полном объеме", — сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
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россия, туризм, красное море, новости - туризм, снг, министерство туризма израиля, израиль

Власти Израиля будут привлекать туристов в Эйлат компенсациями

17:50 27.04.2021 (обновлено: 17:59 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель Royal Beach в Эйлате
Отель Royal Beach в Эйлате - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министерство туризма Израиля возместит организатору рейсов в Эйлат расходы за каждого пассажира в размере 60 евро, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что речь идет о полетах, выполняемых в период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, за исключением 20–27 сентября 2021 года и 15-22 апреля 2022 года
Консолидатор рейсов будет иметь право на дополнительные десять процентов от суммы возмещения, предоставленной на каждого пассажира (всего 66 евро на пассажира), при выполнении не менее десяти еженедельных полетов в Эйлат.
Один авиаперевозчик должен выполнить от 16 до 75 прямых перелетов в аэропорт Рамон.
"Большая часть населения Израиля вакцинирована. В связи с этим страна готова возобновить международный туризм в полном объеме", — сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
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