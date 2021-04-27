https://ria.ru/20210427/izrail-1730146732.html

Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле

Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле

Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года, а первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:28

2021-04-27T17:28

2021-04-27T17:28

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр — РИА Новости. Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года, а первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая, сообщила министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн."Они должны будут сделать ПЦР-тест перед полетом и еще один серологический тест после полета. В Израиле у них будут назначенные туры, гиды и водители и так далее", — уточнила она.Фаркаш-Хакоэн отметила, что переболевшие и вакцинированные другими препаратами пока не смогут прибывать в Израиль."Через несколько недель мы расширим количество туристов, которые смогут прилетать в страну в организованных группах. А в июле мы надеемся полностью открыть небо Израиля для туристов. Мне самой не на 100 процентов нравятся требования министерства здравоохранения. Но на практике они себя зарекомендовали", — сказала глава Минтуризма.Израиль не могут посещать иностранные туристы с марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

https://ria.ru/20210408/izrail-1727239429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль, вакцинация