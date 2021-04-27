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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210427/izrail-1730146732.html
Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле
Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле
Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года, а первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:28
2021-04-27T17:28
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израиль
вакцинация
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр — РИА Новости. Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года, а первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая, сообщила министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн."Они должны будут сделать ПЦР-тест перед полетом и еще один серологический тест после полета. В Израиле у них будут назначенные туры, гиды и водители и так далее", — уточнила она.Фаркаш-Хакоэн отметила, что переболевшие и вакцинированные другими препаратами пока не смогут прибывать в Израиль."Через несколько недель мы расширим количество туристов, которые смогут прилетать в страну в организованных группах. А в июле мы надеемся полностью открыть небо Израиля для туристов. Мне самой не на 100 процентов нравятся требования министерства здравоохранения. Но на практике они себя зарекомендовали", — сказала глава Минтуризма.Израиль не могут посещать иностранные туристы с марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
https://ria.ru/20210408/izrail-1727239429.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль, вакцинация

Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле

17:28 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр — РИА Новости. Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года, а первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая, сообщила министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн.
"Они должны будут сделать ПЦР-тест перед полетом и еще один серологический тест после полета. В Израиле у них будут назначенные туры, гиды и водители и так далее", — уточнила она.
Фаркаш-Хакоэн отметила, что переболевшие и вакцинированные другими препаратами пока не смогут прибывать в Израиль.
"Через несколько недель мы расширим количество туристов, которые смогут прилетать в страну в организованных группах. А в июле мы надеемся полностью открыть небо Израиля для туристов. Мне самой не на 100 процентов нравятся требования министерства здравоохранения. Но на практике они себя зарекомендовали", — сказала глава Минтуризма.
Израиль не могут посещать иностранные туристы с марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
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