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В Италии планируют ограничить число туристов у знаменитого памятника
В Италии планируют ограничить число туристов у знаменитого памятника
Власти Вероны планируют ограничить число посетителей знаменитого "балкона Джульетты", сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:37
2021-04-27T00:37
2021-04-27T00:37
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новости - туризм
верона
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти Вероны планируют ограничить число посетителей знаменитого "балкона Джульетты", сообщает ЕвроПульс.Ежегодно около трех миллионов туристов приходят туда, чтобы сделать селфи и потереть правую грудь бронзовой статуи Джульетты: считается, что это приносит удачу в любви."Дом Джульетты" — это отреставрированная резиденция XIII века, когда-то принадлежавшая дворянской семье Даль Каппелло — прототипу семьи Капулетти в пьесе "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. Хотя сам балкон был пристроен к зданию только в XX веке.Иногда к достопримечательности приходит одновременно до тысячи путешественников, они выстраиваются в длинную очередь. Мэрия Вероны планирует установить турникеты, чтобы одновременно к балкону могло попасть не больше 40 человек. Это поможет разгрузить квартал и сделать комфортнее жизнь веронцев.Вместо посещения балкона власти рекомендуют гостям города заглянуть в расположенный по соседству музей Casa di Giulietta. В нем хранится коллекция картин, костюмов эпохи Возрождения и кровать — реквизит из фильма "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли.
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туристы, италия, франко дзеффирелли, туризм, возрождение, уильям шекспир, новости - туризм, верона, достопримечательности
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Власти Вероны планируют ограничить число посетителей знаменитого "балкона Джульетты", сообщает
ЕвроПульс.
Ежегодно около трех миллионов туристов приходят туда, чтобы сделать селфи и потереть правую грудь бронзовой статуи Джульетты: считается, что это приносит удачу в любви.
"Дом Джульетты" — это отреставрированная резиденция XIII века, когда-то принадлежавшая дворянской семье Даль Каппелло — прототипу семьи Капулетти в пьесе "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. Хотя сам балкон был пристроен к зданию только в XX веке.
Иногда к достопримечательности приходит одновременно до тысячи путешественников, они выстраиваются в длинную очередь. Мэрия Вероны планирует установить турникеты, чтобы одновременно к балкону могло попасть не больше 40 человек. Это поможет разгрузить квартал и сделать комфортнее жизнь веронцев.
Вместо посещения балкона власти рекомендуют гостям города заглянуть в расположенный по соседству музей Casa di Giulietta. В нем хранится коллекция картин, костюмов эпохи Возрождения и кровать — реквизит из фильма "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли.