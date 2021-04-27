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Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу - сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:21
2021-04-27T12:21
2021-04-27T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу - сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ - это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова