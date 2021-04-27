https://ria.ru/20210427/immunitet-1730120142.html

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу - сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:21

2021-04-27T12:21

2021-04-27T12:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу - сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ - это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова