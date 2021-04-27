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Лидер православного движения "Сорок Сороков" решил идти в Госдуму
Лидер православного движения "Сорок Сороков" решил идти в Госдуму
Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, известный акциями в защиту чувств верующих, сообщил РИА Новости, что планирует выдвигаться на... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:36
2021-04-27T19:42
религия
россия
российский общенародный союз
госдума рф
политика
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, известный акциями в защиту чувств верующих, сообщил РИА Новости, что планирует выдвигаться на выборы в Госдуму.Движение "Сорок сороков", по информации на сайте организации, занимается поддержкой православных, просветительских, спортивных и благотворительных инициатив. Широкой публике оно известно по акциям в защиту чувств верующих. Например, в январе 2020 года "Сорок Cороков" разместило в интернете петицию о лишении телеведущего Ивана Урганта российского гражданства из-за глумления над христианскими традициями, которое, по мнению авторов, он допустил в рождественском выпуске программы "Вечерний Ургант". В итоге телеведущий извинился перед верующими."Мы планируем выдвигаться в составе партии "Российский общенародный союз", с которым движение "Сорок сороков" заключило сегодня соответствующее соглашение. Члены движения, которые хотят заниматься политический деятельностью, а у нас много и гуманитарных проектов, примут участие в выборах в Госдуму в составе партии "Российский общенародный союз", - сказал Кормухин.Он отметил, что сам планирует идти в Госдуму как независимый кандидат, скорее всего, по Одинцовскому округу, чтобы противопоставить свою кандидатуру Оксане Пушкиной, мировоззрение которой он не разделяет."Семья, достаток, справедливость – три тезиса нашей избирательной кампании", - подчеркнул лидер движения.По его словам, в организации рассчитывают на поддержку "традиционалистского большинства в России", причем не только православных верующих, но и представителей других конфессий. "Финансирование, которое нам понадобится для проведения избирательной кампании, мы надеемся собрать, обратившись к людям", - пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что предвыборные планы организации кратко изложены в опубликованных ранее "мартовских тезисах", которые также обозначены как "обращение к русским традиционалистам". В них провозглашается отказ от общества потребления и "фальшивых ценностей", к которым авторы относят толерантность, политкорректность, феминизм и ЛГБТ-идеологию. Землю и недра предлагается сделать общенародной собственностью, а экономика, по мнению авторов, не должна служить "кучке олигархов". Также в планах – "отказ от долларизации", "болонской системы" и переход к "ресурсосберегающему экологичному народному хозяйству"."Когда мы победим на выборах, мы будем инициировать конституционную реформу с как минимум отменой п. 2, статьи 13 ("Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной" – ред.) и п. 4, статьи 15 (в которой говорится о приоритете международных договоров России над российским правом – ред.). Без конституционной реформы нам не выбраться из демографической ямы", - пояснил Кормухин.Кроме того, в движении выступают за "восстановление соборности решений высшей госвласти". "Мы суверенное государство, поэтому предполагаем изменить иностранные муниципалитеты на русские земства и инициировать земскую реформу. Она предполагает и реформу правоохранительной системы, и введение выборной людьми земской милиции. Мы планируем через земскую реформу возродить институт Земских соборов", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210223/pamyatnik-1598697350.html
https://ria.ru/20210421/tsennosti-1729233638.html
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религия, россия, российский общенародный союз, госдума рф, политика

Лидер православного движения "Сорок Сороков" решил идти в Госдуму

19:36 27.04.2021 (обновлено: 19:42 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, известный акциями в защиту чувств верующих, сообщил РИА Новости, что планирует выдвигаться на выборы в Госдуму.
Движение "Сорок сороков", по информации на сайте организации, занимается поддержкой православных, просветительских, спортивных и благотворительных инициатив. Широкой публике оно известно по акциям в защиту чувств верующих. Например, в январе 2020 года "Сорок Cороков" разместило в интернете петицию о лишении телеведущего Ивана Урганта российского гражданства из-за глумления над христианскими традициями, которое, по мнению авторов, он допустил в рождественском выпуске программы "Вечерний Ургант". В итоге телеведущий извинился перед верующими.
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"Мы планируем выдвигаться в составе партии "Российский общенародный союз", с которым движение "Сорок сороков" заключило сегодня соответствующее соглашение. Члены движения, которые хотят заниматься политический деятельностью, а у нас много и гуманитарных проектов, примут участие в выборах в Госдуму в составе партии "Российский общенародный союз", - сказал Кормухин.
Он отметил, что сам планирует идти в Госдуму как независимый кандидат, скорее всего, по Одинцовскому округу, чтобы противопоставить свою кандидатуру Оксане Пушкиной, мировоззрение которой он не разделяет.
"Семья, достаток, справедливость – три тезиса нашей избирательной кампании", - подчеркнул лидер движения.
По его словам, в организации рассчитывают на поддержку "традиционалистского большинства в России", причем не только православных верующих, но и представителей других конфессий. "Финансирование, которое нам понадобится для проведения избирательной кампании, мы надеемся собрать, обратившись к людям", - пояснил собеседник агентства.
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Он уточнил, что предвыборные планы организации кратко изложены в опубликованных ранее "мартовских тезисах", которые также обозначены как "обращение к русским традиционалистам". В них провозглашается отказ от общества потребления и "фальшивых ценностей", к которым авторы относят толерантность, политкорректность, феминизм и ЛГБТ-идеологию. Землю и недра предлагается сделать общенародной собственностью, а экономика, по мнению авторов, не должна служить "кучке олигархов". Также в планах – "отказ от долларизации", "болонской системы" и переход к "ресурсосберегающему экологичному народному хозяйству".
"Когда мы победим на выборах, мы будем инициировать конституционную реформу с как минимум отменой п. 2, статьи 13 ("Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной" – ред.) и п. 4, статьи 15 (в которой говорится о приоритете международных договоров России над российским правом – ред.). Без конституционной реформы нам не выбраться из демографической ямы", - пояснил Кормухин.
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Кроме того, в движении выступают за "восстановление соборности решений высшей госвласти". "Мы суверенное государство, поэтому предполагаем изменить иностранные муниципалитеты на русские земства и инициировать земскую реформу. Она предполагает и реформу правоохранительной системы, и введение выборной людьми земской милиции. Мы планируем через земскую реформу возродить институт Земских соборов", - заключил собеседник агентства.
 
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