Германия призвала решать конфликт в Донбассе "в диалоге, а не на дуэли"
18:13 27.04.2021 (обновлено: 18:14 27.04.2021)
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Конфликт в Донбассе должен быть разрешен "в диалоге, а не на дуэли", обе стороны должны быть готовы к диалогу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции перед переговорами со словацким коллегой Иваном Корчоком.
"К темам переговоров (с Корчоком - ред.) относится и ситуация на Украине. Хорошей новостью стало сообщение России об отводе войск (от границ Украины - ред.), за этими словами должны теперь очень быстро последовать дела. Необходимы следующие шаги по отмене закрытия акватории Черного моря и прекращению нарушения перемирия на Украине. Мы должны прервать эту спираль эскалации, решить проблемы в диалоге, а не на дуэли, но для этого нужны обе стороны, которые должны быть готовы к диалогу", - сказал глава МИД ФРГ.
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Он также назвал "хорошим сигналом" то, что "в Кремле, кажется, готовы пойти на предложение американского президента (Джо Байдена) о разговоре".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.