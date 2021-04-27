https://ria.ru/20210427/germaniya-1730196316.html

Германия призвала решать конфликт в Донбассе "в диалоге, а не на дуэли"

Германия призвала решать конфликт в Донбассе "в диалоге, а не на дуэли"

Конфликт в Донбассе должен быть разрешен "в диалоге, а не на дуэли", обе стороны должны быть готовы к диалогу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:13

2021-04-27T18:13

2021-04-27T18:14

россия

хайко маас

донецкая народная республика

мид германии

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в мире

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Конфликт в Донбассе должен быть разрешен "в диалоге, а не на дуэли", обе стороны должны быть готовы к диалогу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции перед переговорами со словацким коллегой Иваном Корчоком."К темам переговоров (с Корчоком - ред.) относится и ситуация на Украине. Хорошей новостью стало сообщение России об отводе войск (от границ Украины - ред.), за этими словами должны теперь очень быстро последовать дела. Необходимы следующие шаги по отмене закрытия акватории Черного моря и прекращению нарушения перемирия на Украине. Мы должны прервать эту спираль эскалации, решить проблемы в диалоге, а не на дуэли, но для этого нужны обе стороны, которые должны быть готовы к диалогу", - сказал глава МИД ФРГ.Он также назвал "хорошим сигналом" то, что "в Кремле, кажется, готовы пойти на предложение американского президента (Джо Байдена) о разговоре".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, хайко маас, донецкая народная республика, мид германии, украина, в мире