В России оценили идею Зеленского о новом формате переговоров по Донбассу
19:17 27.04.2021 (обновлено: 19:48 27.04.2021)
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские политики и эксперты оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского создать новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому. Подробнее — в материале РИА Новости.
Ранее украинский лидер призвал обновить формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, включив в процесс "очень серьезных, мощных игроков". Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь, однако ранее он предлагал привлечь к этой задаче США, Великобританию и Канаду.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выступил против этой идеи, так как привлечение новых участников переговоров, по его словам, может привести к дезориентации нормандского формата.
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Парламентарий добавил, что реализация Минских соглашений находится в состоянии стагнации, и Зеленский понимает, что за это придется отвечать.
"Украина является недееспособной стороной для принятия конкретных решений. Поэтому различные уловки и предложения самой Украины нацелены лишь на одно — дестабилизировать ситуацию", — продолжил депутат.
Политолог Алексей Мартынов, в свою очередь, считает, что Зеленский действует по указке западных партнеров. В комментарии каналу "360" он заявил, что недавняя эскалация конфликта в Донбассе нужна была, чтобы торпедировать Нормандский формат.
"Чтобы добавить туда США, Британию и Канаду. Все было ради них. чтобы включить эти страны в этот процесс", — объяснил эксперт.
По мнению Мартынова, Зеленский ничего не решает, а его мнения никто не спрашивает.
"У клоуна, наверное, есть собственное мнение, но оно только дома. Когда он смывает грим и пьет водку по ночам", — подытожил политолог.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.