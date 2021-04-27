https://ria.ru/20210427/format-1730206036.html

В России оценили идею Зеленского о новом формате переговоров по Донбассу

В России оценили идею Зеленского о новом формате переговоров по Донбассу

Российские политики и эксперты оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского создать новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:17

2021-04-27T19:17

2021-04-27T19:48

россия

госдума рф

владимир зеленский

великобритания

франция

германия

канада

сша

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские политики и эксперты оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского создать новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее украинский лидер призвал обновить формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, включив в процесс "очень серьезных, мощных игроков". Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь, однако ранее он предлагал привлечь к этой задаче США, Великобританию и Канаду. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выступил против этой идеи, так как привлечение новых участников переговоров, по его словам, может привести к дезориентации нормандского формата. "Зеленскому нужна поддержка в виде враждебных сил, которые будут пытаться бороться за свободу Украины до последнего украинца", — заявил депутат в комментарии "Думе ТВ". Парламентарий добавил, что реализация Минских соглашений находится в состоянии стагнации, и Зеленский понимает, что за это придется отвечать. "Украина является недееспособной стороной для принятия конкретных решений. Поэтому различные уловки и предложения самой Украины нацелены лишь на одно — дестабилизировать ситуацию", — продолжил депутат. По его мнению, Франция и Германия не поддержат предложение Зеленского, так как оно указывает на то, что он им не доверяет и не желает садиться за стол переговоров. Политолог Алексей Мартынов, в свою очередь, считает, что Зеленский действует по указке западных партнеров. В комментарии каналу "360" он заявил, что недавняя эскалация конфликта в Донбассе нужна была, чтобы торпедировать Нормандский формат. "Чтобы добавить туда США, Британию и Канаду. Все было ради них. чтобы включить эти страны в этот процесс", — объяснил эксперт.По мнению Мартынова, Зеленский ничего не решает, а его мнения никто не спрашивает. "У клоуна, наверное, есть собственное мнение, но оно только дома. Когда он смывает грим и пьет водку по ночам", — подытожил политолог. В феврале 2014-го года на Украине произошел госпереворот, после которого о своей независимость заявили ЛНР и ДНР. В апреле того же года Киев начал военную операцию против непризнанных республик, жертвами которой, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

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германия

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россия, госдума рф, владимир зеленский, великобритания, франция, германия, канада, сша, украина, виктор водолацкий, в мире