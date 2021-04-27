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Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках
Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках
Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:49
2021-04-27T09:49
2021-04-27T09:49
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, сообщает местный канал KHOU.Канал отмечает, что Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.По словам адвоката Эллисон Матис, Флойд признал вину только для того, чтобы избежать боле жесткого приговора, и понимал, что учитываться будет слово полицейского Джеральда Гойнса, который произвел арест.Окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг заявила о своей поддержке посмертного помилования.Документ с просьбой о помиловании должен рассмотреть Совет Техаса по помилованию и условно-досрочному освобождению, после чего окончательное решение по этому вопросу должен принять губернатор штата Грег Эбботт.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
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джордж флойд, миннеаполис, сша, техас, в мире
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Адвокат в американском штате Техас
подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда
, скончавшегося от рук полиции, сообщает местный канал KHOU.
Канал отмечает, что Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.
По словам адвоката Эллисон Матис, Флойд признал вину только для того, чтобы избежать боле жесткого приговора, и понимал, что учитываться будет слово полицейского Джеральда Гойнса, который произвел арест.
"Сам по себе арест не выглядит как что-то необычное. Джордж Флойд в прошлом совершал уголовные преступления, в том числе связанные с наркотиками", - говорится в заявлении о помиловании адвоката Эллисон Матис.
Окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг заявила о своей поддержке посмертного помилования.
"Прокуратура в 2019 году определила, что Флойда осудили только на основе слов полицейского Джеральда Гойнса, которому мы больше не могли доверять; мы полностью поддерживаем просьбу о том, чтобы губернатор помиловал Джорджа Флойда, осужденного по делу о наркотиках", - заявила прокурор.
Документ с просьбой о помиловании должен рассмотреть Совет Техаса по помилованию и условно-досрочному освобождению, после чего окончательное решение по этому вопросу должен принять губернатор штата Грег Эбботт.
Присяжные в суде Миннеаполиса
признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США
.