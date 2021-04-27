https://ria.ru/20210427/floyd-1730090466.html

Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках

Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках

Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:49

2021-04-27T09:49

2021-04-27T09:49

джордж флойд

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, сообщает местный канал KHOU.Канал отмечает, что Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.По словам адвоката Эллисон Матис, Флойд признал вину только для того, чтобы избежать боле жесткого приговора, и понимал, что учитываться будет слово полицейского Джеральда Гойнса, который произвел арест.Окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг заявила о своей поддержке посмертного помилования.Документ с просьбой о помиловании должен рассмотреть Совет Техаса по помилованию и условно-досрочному освобождению, после чего окончательное решение по этому вопросу должен принять губернатор штата Грег Эбботт.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.

https://ria.ru/20210421/floyd-1729191580.html

https://ria.ru/20210410/floyd-1727676877.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, техас, в мире