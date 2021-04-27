Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/floyd-1730090466.html
Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках
Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках
Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:49
2021-04-27T09:49
джордж флойд
миннеаполис
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491775_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_fd3958ccbbec4e3e499b86f0d1098d5b.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по&nbsp; делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, сообщает местный канал KHOU.Канал отмечает, что Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.По словам адвоката Эллисон Матис, Флойд признал вину только для того, чтобы избежать боле жесткого приговора, и понимал, что учитываться будет слово полицейского Джеральда Гойнса, который произвел арест.Окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг заявила о своей поддержке посмертного помилования.Документ с просьбой о помиловании должен рассмотреть Совет Техаса по помилованию и условно-досрочному освобождению, после чего окончательное решение по этому вопросу должен принять губернатор штата Грег Эбботт.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729191580.html
https://ria.ru/20210410/floyd-1727676877.html
миннеаполис
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491775_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_5ada8a61357f45c46dd13e63f16c6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, миннеаполис, сша, техас, в мире

Адвокат попросил посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках

09:49 27.04.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareПортрет Джорджа Флойда на стене в Хьюстоне, Техас
Портрет Джорджа Флойда на стене в Хьюстоне, Техас - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Адвокат в американском штате Техас подала прошение о посмертном помиловании по  делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, сообщает местный канал KHOU.
Канал отмечает, что Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 02:10
Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
По словам адвоката Эллисон Матис, Флойд признал вину только для того, чтобы избежать боле жесткого приговора, и понимал, что учитываться будет слово полицейского Джеральда Гойнса, который произвел арест.
"Сам по себе арест не выглядит как что-то необычное. Джордж Флойд в прошлом совершал уголовные преступления, в том числе связанные с наркотиками", - говорится в заявлении о помиловании адвоката Эллисон Матис.
Окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг заявила о своей поддержке посмертного помилования.
"Прокуратура в 2019 году определила, что Флойда осудили только на основе слов полицейского Джеральда Гойнса, которому мы больше не могли доверять; мы полностью поддерживаем просьбу о том, чтобы губернатор помиловал Джорджа Флойда, осужденного по делу о наркотиках", - заявила прокурор.
Документ с просьбой о помиловании должен рассмотреть Совет Техаса по помилованию и условно-досрочному освобождению, после чего окончательное решение по этому вопросу должен принять губернатор штата Грег Эбботт.
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
Протесты во время судебных слушаний по делу об убийстве Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 29 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 12:20
Судмедэксперт рассказал о болезнях погибшего от рук полиции Флойда
 
Джордж ФлойдМиннеаполисСШАТехасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
11:25Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
Лента новостейМолния